超特急・高松アロハ＆柏木悠、“風邪”ひいたメンバーにメッセージ「いつものことなので…」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）が30日、都内で行われた2人のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）の発売記念イベントに登場。“風邪”をひいたあのメンバーにメッセージを送った。
【写真】背中を合わせて…クールな表情尾見せる超特急・柏木悠＆高松アロハ
11月の東京ドーム公演に向けての意気込みを聞かれた2人。アロハは「8号車（ファンの愛称）の皆さんに感謝を伝えられるライブにしたい」と語った。ハルは「風邪をひかない。これが一番なんじゃないか」と話した。
記者から「うつってないですか」と聞かれると、ハルは「免疫最強なんで大丈夫です」と答えた。続けて「メンバーの中に年末になると崩しやすい人がチラホラいらっしゃるみたいですが、年末も近いので気をつけたい」と話した。
さらに「“風邪”をひいてらっしゃる方にメッセージ」を求められると、ハルは「あの人ですよね」と笑い、「いつものことなので、とりあえず早く帰って来てほしい」と気遣った。
アロハは「逆に11月の東京ドームに立つ時はもう安心なのかな」と話し、ハルも「前倒しだったので…」と冗談を交えながらメンバーとの仲の良さをにじませていた。
超特急は29日、公式サイトを更新し、メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認したと発表。6月1日まで自宅療養、健康観察を行うと伝えている。
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。公開された表紙は、誰もいない遊園地にたたずむ2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。
【写真】背中を合わせて…クールな表情尾見せる超特急・柏木悠＆高松アロハ
11月の東京ドーム公演に向けての意気込みを聞かれた2人。アロハは「8号車（ファンの愛称）の皆さんに感謝を伝えられるライブにしたい」と語った。ハルは「風邪をひかない。これが一番なんじゃないか」と話した。
さらに「“風邪”をひいてらっしゃる方にメッセージ」を求められると、ハルは「あの人ですよね」と笑い、「いつものことなので、とりあえず早く帰って来てほしい」と気遣った。
アロハは「逆に11月の東京ドームに立つ時はもう安心なのかな」と話し、ハルも「前倒しだったので…」と冗談を交えながらメンバーとの仲の良さをにじませていた。
超特急は29日、公式サイトを更新し、メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認したと発表。6月1日まで自宅療養、健康観察を行うと伝えている。
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。公開された表紙は、誰もいない遊園地にたたずむ2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。