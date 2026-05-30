「ドジャース−フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で中前打を放った。５試合ぶりのマルチ安打だ。

フリーランドが併殺で２死無走者となった打席。初球のカーブを豪快にフルスイングするも空振り。直後に打席を外して右腕のサポーターなどを修正。２球目の内角高めはかろうじてよけた。

平行カウントからの３球目、内角フォーシームを見極めバッティングカウントに。４球目の内角高めカットボールにはバットが止まった。５球目のバックドアは見逃してフルカウントに。勝負の６球目、高めフォーシームをカットしたファウルが三塁ベンチ付近へ。思わず絶叫して苦笑いを浮かべた。

７球目は逆方向へのファウルに思わず左手で起動を確認。８球目のカーブをとらえて中前へ運んだ。２５日のロッキーズ戦以来、５試合ぶりのマルチ安打。確かな技術を見せつけた一打だ。

大谷は第１打席こそ三振に倒れたが、第２打席でウィーラーの変化球をうまくとらえ、弾丸ライナーで右翼フェンスを越える２戦連発１０号ソロを放っていた。