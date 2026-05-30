もう100均のでいいや！「家電屋さんだと1000円くらいするのに…」1／10で買えちゃった

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商品情報

商品名：シリコーンケース（AirPods Pro2＆Pro共通、バンド付、ライト）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480866666

ダイソーのモバイルグッズ売り場には、シリコーンのソフトなAirPodケースから、かっちりとしたハードケースまで、豊富に揃っていました。サイズもAirPods Pro2＆Proはもちろん、最新のAirPods4用まで！

今回入手してきたのは『シリコーンケース（AirPods Pro2＆Pro共通、バンド付、ライト）』。グレーのほかにも、赤、ピンク、水色、ベージュ、黒、紫、白も展開されていましたよ。

筆者は、ホコリや汚れが目立ちにくさを考慮して、柔らかいシリコーン素材のグレーをチョイス。男女問わず使いやすく、他の持ち物とも馴染みやすいスタイリッシュなデザインです。

シリコーン素材のため、どうしても細かなホコリはつきますが、それを上回るメリットもたくさん！

かなり薄手の素材でピタッと密着し、本体のサイズ感を損なわないのも嬉しいポイント。

さらにシリコーン特有の滑り止め効果がしっかりと感じられ、手から滑り落ちる心配もなし。

長さ調整や取り外しが可能な便利なバンド付きで、シーンに合わせて使い方を自由にカスタマイズできます。

ケースを装着したまま充電もスムーズ◎

ケースを装着したままでも充電可能で、ワイヤレス充電器にも対応します。

有線ケーブルを差し込む際にも干渉せず、スムーズに充電ができます。

さらに、薄手素材のおかげで充電中に点灯するLEDランプもしっかり透過します。充電のたびに取り外す手間も省けて、スマートに使い続けられるのも魅力です。

バッグのDカンやボトムスのベルトループに吊り下げることができるので、使いたいときにサッと取り出せます。バッグの中でイヤホンが迷子になるストレスからも解放されます。

今回は、ダイソーの『シリコーンケース』をご紹介しました。

デザイン性と利便性を兼ね備えた名品グッズ♪ぜひ気になった方は、ダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。