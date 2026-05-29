盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が２９日、大阪市のなんばグランド花月で、間寛平プロデュースの吉本新喜劇公演「間寛平ｐｒｅｓｅｎｔｓ 濱田祐太郎が今年も見せる！？盲目の新喜劇」に出演した。

濱田は２５年に上演された「盲目のお蕎麦剣士が巻き起こす新喜劇」以来、２度目の吉本新喜劇主演。寛平や辻本茂雄、スペシャルゲストのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・二階堂高嗣らと共演した。前回は殺陣（たて）に挑戦したが、今回はタップダンスを披露。華麗なステップで場内を沸かせた。

寛平から「タップダンスで観客を驚かせる」「辻本のアゴを触って笑いをとる」ことを課されていた濱田は「寛平師匠から出されたミッションは無事に達成できた」と胸をなで下ろす。「新喜劇の主演を２回も務められたのは、めちゃくちゃ光栄なこと。芸人になってよかったなって、心から思える瞬間」と、笑顔で振り返った。

劇中は、共演者が濱田の手を引いて立ち位置を教える。「お前、ホンマは見えてるやろ？」というセリフで、会場の笑いを誘った。寛平は「タップに挑戦してもらったが、去年の殺陣を見て、やり切るなという自信はあった。濱田くんが『言ってもいいんやな』っていう雰囲気をつくってくれるから、こっちも言いやすい」と太鼓判を押した。

殺陣、タップダンスに続く第３弾の構想を問われた寛平は「よく考えておきます」とニヤリ。濱田は「寛平師匠からアイデアをいただいているので…。『スキューバダイビングやれ』って言われたら、僕はやります」と意欲を見せていた。