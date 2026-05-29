炭火・鉄板・広東、3スタイルの夏鰻！ ウェスティンホテル東京 鰻づくし

記事ポイント ウェスティンホテル東京の3レストランが2026年6月〜9月、鰻を主役にした夏限定メニューを順次展開します22Fの鉄板焼「恵比寿」では38,000円の鰻づくしコースを、2Fの日本料理「舞」では炭火焼き鰻重御膳（ランチ11,000円）と鰻会席（20,000円）を提供します広東料理「龍天門」では香港の食養生の考えを取り入れたコース（20,000円）とアラカルト鰻料理3品を揃えます ウェスティンホテル東京の3レストランが2026年6月〜9月、鰻を主役にした夏限定メニューを順次展開します22Fの鉄板焼「恵比寿」では38,000円の鰻づくしコースを、2Fの日本料理「舞」では炭火焼き鰻重御膳（ランチ11,000円）と鰻会席（20,000円）を提供します広東料理「龍天門」では香港の食養生の考えを取り入れたコース（20,000円）とアラカルト鰻料理3品を揃えます

恵比寿に位置するウェスティンホテル東京が、2026年6月1日から9月13日にかけて、館内3レストランで鰻を主役にした夏限定メニューを展開します。

古くから暑さを乗り切る滋養食として親しまれてきた国産鰻を、炭火焼き・鉄板焼き・広東料理という3つの異なるアプローチで表現する企画です。

日本料理の伝統技法から香港の薬膳思想まで、ひとつのホテルで多彩な鰻料理に出会える機会となっています。

ウェスティンホテル東京「鰻づくし」





施設名：ウェスティンホテル東京所在地：東京都目黒区恵比寿期間：2026年6月1日（月）〜9月13日（日）※レストランにより異なる対象レストラン：日本料理「舞」（2F）、広東料理「龍天門」（2F）、鉄板焼「恵比寿」（22F）共通予約：Tel.03-5423-7865（10:00〜20:00）

ウェスティンホテル東京は2023年の大規模リノベーションを経て「都会のウェルネスホテル」として再スタートを切った恵比寿のホテルです。

今夏は館内3レストランが趣向を変えながら、国産鰻を主役に据えた期間限定メニューを展開します。

炭火で一尾ずつ丁寧に焼き上げる江戸前スタイル、目の前の鉄板でライブ感とともに仕上げるコース、香港の食養生を取り込んだ広東料理と、3レストランでアプローチが大きく異なります。

料金は日本料理「舞」の特選 鰻重御膳ランチ11,000円から鉄板焼「恵比寿」の特別コース38,000円まで幅広く、使い方に応じて選べる構成となっています。

広東料理「龍天門」は7月1日スタートで9月13日まで展開され、3レストランのなかで最も長い期間提供されます。

鉄板焼「恵比寿」（22F）





最上階22Fに位置する鉄板焼「恵比寿」では、2026年6月1日から7月31日の期間、1人38,000円（税・サービス料込）の特別鉄板焼コース〜鰻〜を提供します。

ガラスの平皿に二切れ盛られた鰻の鉄板焼は山葵おろしと笹の葉で飾られ、隣に白ワイングラスが添えられる洗練された構成です。

メニュー名：特別鉄板焼コース〜鰻〜料金：38,000円（税・サービス料込）期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）ランチ：11:30〜15:00（L.O. 14:30）ディナー平日：17:30〜22:00（L.O. 21:30）ディナー土・日・祝：17:00〜22:00（L.O. 21:30）予約・問い合わせ：鉄板焼「恵比寿」Tel.03-5423-7790

コースは「鰻ざく、蛇腹胡瓜」から始まり、「鰻巻玉子、生海苔餡」「鰻袱紗湯葉包み焼き、山椒味噌」「茄子含め煮鰻蒲焼きのせ」と一皿ごとに異なる技法で鰻の表情を引き出す構成です。

ホテルオリジナルブランド牛「恵比寿牛」のロース・フィレ食べ比べも織り込まれ、締めには鰹出汁で味わう鰻ひつまぶしが提供されます。





職人が繊細な火入れで焼き上げた鰻は外が香ばしく中がふっくらとした仕上がりで、料理の完成とともに立ち上る香りや焼き音を目の前で体感できます。

コース最後には季節のフルーツと北海道産生クリームを使った「クレミア」ソフトクリーム、コーヒーまたは紅茶が提供されます。

日本料理「舞」（2F）





2Fの日本料理「舞」では、職人が注文ごとに鰻を蒸し上げ炭火で焼き上げる製法を採用しています。

複数の鰻フィレットが金串に刺さり、煙が立ち上る焼き台の上でタレが照り光る工程は注文後30〜40分かけて丁寧に進められます。

外は香ばしく中はふっくらとした焼きたての鰻を、特選 鰻重御膳と鰻会席の2メニューで提供します。

特選 鰻重御膳





メニュー名：特選 鰻重御膳（数量限定）料金：ランチ11,000円 / ディナー13,000円（税・サービス料込）ランチ内容：先付け2種、お椀、お造り2種、鰻重、肝吸い、デザートディナー内容：先付け2種、お椀、お造り2種、鰻ざく、鰻重、肝吸い、デザート期間：2026年6月1日（月）〜

漆塗り重箱に白飯を敷き詰め、タレで照り焼きにされた鰻蒲焼を3切れ並べた鰻重が中心に据えられています。

使用する米は新潟県産「いのちの壱」で、粒立ちと甘みに優れた土鍋ご飯の上に特製だれを絡めた国産鰻を乗せる仕立てです。

高知・仁淀川産の青山椒が爽やかなアクセントを添え、ディナーでは刻み大葉と茗荷を添えた「鰻ざく」が加わります。

締めのデザートには「南瓜の水羊羹 大納言小豆」が提供されます。

鰻会席





メニュー名：鰻会席（要事前予約）料金：20,000円（税・サービス料込）期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）ランチ：11:30〜14:30（L.O.）ディナー平日：17:30〜21:30（L.O.）ディナー土・日・祝：17:00〜21:30（L.O.）予約・問い合わせ：日本料理「舞」Tel.03-5423-7781

枝豆の葛寄せ、金時草のお浸し、鰻と玉蜀黍の茶碗蒸し、冬瓜・石川芋・茄子を使った夏野菜の冷製煮物など旬の食材を取り揃えた全9品の構成です。

焼き物では黒長皿に鰻の白焼きと山葵を配し、鰻本来の旨みと上品な脂の甘みを味わえます。

締めには炭火で焼き上げた鰻ご飯をとろろ・出汁・薬味とともに提供し、事前予約が必要な7月1日〜8月31日限定のメニューです。





黒い土鍋に盛られた鰻の炭火焼きご飯は、タレで照りのある切り身が白米の上に並び、山椒の葉が数枚あしらわれた仕立てです。

新潟県産「いのちの壱」の粒立ちと甘みが、炭火で焼き上げた鰻の旨みを引き立てます。

広東料理「龍天門」（2F）





2Fの広東料理「龍天門」は、2026年7月1日から9月13日まで、香港の食養生の考えを取り入れた夏限定メニューを展開します。

白地に藍染風絵付けの円皿に鰻を盛り、乾燥なつめや粒山椒を散らして人参などの薬膳食材を添えるなど、広東料理ならではの薬膳的アプローチで鰻を表現します。

コースとアラカルト3品の両方で鰻料理を提供します。

夏のスタミナ THE 龍天門コースメニュー名：夏のスタミナ THE 龍天門コース料金：20,000円（税・サービス料込）期間：2026年7月1日（水）〜9月13日（日）ランチ平日：11:30〜15:00 / 土日祝：11:00〜15:00ディナー平日：17:30〜21:30 / 土日祝：17:00〜21:30予約・問い合わせ：広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787

香港式焼き物を盛り込んだ「夏の消暑とスタミナの前菜盛り合わせ」から始まり、冬瓜とたらば蟹を合わせた金華ハム上湯スープ、北京ダック二種（オリジナル甘味噌と梅ソース）、そして「鰻と朝鮮人参の青山椒香り炒め」と続きます。

全国から厳選した国産鰻と朝鮮人参を香り高い青山椒とともに炒め合わせたこの一皿は、夏の滋養食として知られる食材同士を組み合わせたコースのハイライトです。

和牛サーロインの苦瓜と茄子のブラックビーン炒め、龍天門こだわりの冷麺を経て、締めには黒蜜シロップの仙草ゼリー入りデザートプレートが提供されます。

アラカルト鰻メニュー鰻の蜂蜜焼き叉焼キンモクセイの花ソースがけ：8,500円（税・サービス料込）鰻と朝鮮人参の青山椒香り炒め：5,800円（税・サービス料込）鰻の香港黒豆ソース蓮の葉蒸しビーフンまたはご飯：4,800円（税・サービス料込）

アラカルトでは3品の鰻料理を単品で注文できます。

「鰻の蜂蜜焼き叉焼キンモクセイの花ソースがけ」（8,500円）は蜂蜜の甘みとキンモクセイの香りを纏わせた龍天門ならではの仕立てで、「鰻の香港黒豆ソース蓮の葉蒸しビーフンまたはご飯」（4,800円）は蓮の葉の香りとともに鰻の旨みを楽しめる一品です。

ウェスティンホテル東京の今夏の鰻企画は、日本料理・鉄板焼・広東料理という異なる料理ジャンルで、国産鰻の多彩な表情を一つのホテル内で体験できる構成です。

6月から9月にかけて3レストランが炭火の香ばしさ・鉄板のライブ感・薬膳思想の広東料理それぞれのスタイルで鰻を表現し、日本料理「舞」では新潟県産「いのちの壱」の土鍋ご飯、鉄板焼「恵比寿」ではホテルオリジナルブランド牛「恵比寿牛」との食べ比べを織り交ぜるなど、各レストランの個性が詰まっています。

ウェスティンホテル東京「鰻づくし」の紹介でした。

よくある質問

Q. 3レストランの提供期間はどう異なりますか？

A. 鉄板焼「恵比寿」の特別鉄板焼コース〜鰻〜は2026年6月1日〜7月31日、日本料理「舞」の特選 鰻重御膳は6月1日から、鰻会席は7月1日〜8月31日の提供です。

広東料理「龍天門」の夏のスタミナ THE 龍天門コースは7月1日〜9月13日で、3レストランのなかで最も長い期間展開されます。

Q. 日本料理「舞」の特選 鰻重御膳はランチとディナーで内容が異なりますか？

A. ランチ（11,000円）は先付け2種・お椀・お造り2種・鰻重・肝吸い・デザートで構成され、ディナー（13,000円）では刻み大葉と茗荷を添えた「鰻ざく」が加わります（いずれも税・サービス料込、数量限定）。

鰻会席（20,000円）は事前予約が必要で、7月1日〜8月31日の提供です。

Q. 広東料理「龍天門」ではアラカルトで鰻料理を注文できますか？

A. コース（20,000円）のほか、鰻の蜂蜜焼き叉焼キンモクセイの花ソースがけ（8,500円）・鰻と朝鮮人参の青山椒香り炒め（5,800円）・鰻の香港黒豆ソース蓮の葉蒸しビーフンまたはご飯（4,800円）の3品がアラカルトで提供されます（いずれも税・サービス料込）。

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