雨穴『変な絵』英訳版がイギリス「ダガー賞」最終候補に　世界39の国と地域で翻訳、累計210万部突破

雨穴『変な絵』の英訳版『Strange Pictures』（訳：Jim Rion）が、英国推理作家協会（CWA）主催「ダガー賞」翻訳小説部門のショートリスト（最終候補）に選出された。受賞作の発表は日本時間7月2日を予定している。

【写真】『変な絵』著者・雨穴

ダガー賞は1955年に創設された、世界的にも権威あるミステリー文学賞として知られている。受賞となれば、日本作品としては昨年同賞を受賞した王谷晶『ババヤガの夜』（河出書房新社）以来の快挙となる。

本作は2022年の刊行以来、国内外で反響を呼び、シリーズ世界累計発行部数は電子版・コミカライズを含めて210万部を突破。現在までに5大陸39の国と地域で翻訳出版が決定している。

昨年末には、イギリスの大手書店チェーン・Waterstonesが選出する2025年「Book of the Year（年間ベストブック賞）」の最終候補にも選出された。Waterstonesは本作を「SNS発の日本人作家によるホラー小説。英語圏でも話題となった異色作」と紹介している。

海外での評価はイギリス国内にとどまらない。フランスではFNAC「今月の本（2025年2月）」に選出され、ドイツでは公共ラジオ局による「Krimibestenliste（ミステリー・ベストリスト）」2025年5月版で第1位を獲得。タイ、台湾、ブラジルなどでもランキング上位や重版を記録している。

あわせて、著者・雨穴からのコメントも到着している。

■雨穴コメント朝、寝起きでSNSを開き「雨穴、イギリスの権威ある賞にノミネート」というニュースが目に飛び込んできました。夢かと思いましたが、どうやら本当のようです。(まだ覚めていないのかもしれませんが)ひとえに読者の皆様、ならびに関係各位の皆様のお力の賜物だと思っております。これを機に、より多くの方々に『変な絵』が届いてくれることを願っております。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）