栃木県警下野警察署は2026年5月29日午後、上三川町の強盗殺人事件の主導役と見られる48歳の男を公開手配した。住所、職業ともに不詳の益田和彦で、丸刈り、がっちりした体格だが、身長165センチ前後と男としてはやや小柄だ。益田容疑者は指示役の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者に実行役の高校生4人を集めさせ、5月14日、民家に強盗に入らせたとみられる。実行役の高校生は住人を刺殺している。

中国へ出国、東南アジアに逃走した可能性

「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）は5月29日の放送でこれを速報で報じた。司会の石井亮次アナは「益田容疑者は竹前海斗容疑者の知人と見られ、（2人が）秘匿性の高い通信アプリで連絡を取っていたことなどから、警察は事件を主導していたとみて、強盗殺人の疑いで逮捕状を取っていました。益田容疑者は事件の数日後に成田空港から中国に出国し、東南アジアに逃走した可能性があるということです」と伝えた。

警視庁元警視の櫻井裕一氏は「公開手配することによって、関係者のあぶり出しを含めて、協力者、目撃者などの情報収集をする目的がありますね」と見る。

石井アナは「益田容疑者のさらに上がいるかもしれない。あるいは周辺の者がいるかもしれないということで、顔が公開されたということであります」と説明した。

（シニアエディター 関口一喜）