40代美女たちの“抜群プロポーション”に衝撃！ 2002年のCMで大ブレイクのあの人や、ネット席巻中の元NHKキャスターも
40代美女たちの“抜群プロポーション”が注目を集めている。テレビ番組だけでなく、写真集やDVD、SNSでも度々ファンを魅了。年齢を重ねて輝きを増していくその姿には驚きだ。そこで今回は、最近話題となった40代美女たちの美スタイルが際立つショットを紹介。写真と合わせてみていこう！
【写真】40代美女たちの“抜群プロポーション”に衝撃！ 衰え知らずの水着ショットも（15枚）
■ほしのあき
3月14日に49歳の誕生日を迎えたタレント・ほしのあき。2011年9月には騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産。SNSでは自身の近影を度々披露しており、「若すぎる」「スタイル抜群」など話題に。
今年5月4日には「樫トレ 久し振りにフラフープをしたら 勢いで回すんじゃなく、体感で回せるようになってたよ」とつづり、タイトなウェアでのトレーニング姿を披露。
続けて「コツコツピラティスの成果が出て来たのかな〜 内肩になりやすいから、それを直したり、無意識でも胸を開けるようにならなきゃいけないし!! 楽しみながらトレーニング頑張りまーす」と、前向きかつ真剣な様子を見せた。
ファンからは「素晴らしいですね」「いつも可愛くてスリムで、日々の努力なんですね」「ウエストめっちゃ細いです！」などのコメントが寄せられている。
■熊田曜子
今月13日に44歳を迎えたタレント・熊田曜子。グラビアアイドルとして長年第一線で活躍し続けてきた彼女は、現在3児の母。年齢を感じさせないスタイルと美貌をキープし、SNSでは水着姿やトレーニングの様子を積極的に投稿し続けている。
今年4月24日にはDVD『誘惑女神』（竹書房）を発売。前日と同日には「パッケージになった写真撮影の様子だよ この時はどれがパッケージになるか分からず撮影してるよ」「動画はDVDで着たお気に入りの衣装だよ」とそれぞれ動画を投稿。ベッドの上での大胆な姿などで魅せた。
ファンからは「魅力的」「可愛いすぎやん」「たまらん」「すっごい」などの声が集まっている。
■CM女王に、ネット席巻中のアナウンサーも！
■小野真弓
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。
昨年9月10日には「先日、鋸南にある、@motonabeachclub へ行ってきました」「木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で〜車でぶーんと」「短時間の滞在でしたがいっぱい笑ってリフレッシュ」と、滞在先での水着姿などを投稿。眩しい笑顔が印象的だ。
ファンからは「最高」「現役バリバリ」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。
■竹中知華
大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている竹中知華。
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露したことでも話題を集め、今年2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場。デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売している。
SNSでは自身の近影を高頻度で投稿しており、その圧倒的なスタイルにネットは釘付け。今年5月24日にはタイトな白ニットトップス×スカート姿を披露。眩しい笑顔で鏡を見つめるショットに、ファンからは「素晴らしい」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】40代美女たちの“抜群プロポーション”に衝撃！ 衰え知らずの水着ショットも（15枚）
■ほしのあき
3月14日に49歳の誕生日を迎えたタレント・ほしのあき。2011年9月には騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産。SNSでは自身の近影を度々披露しており、「若すぎる」「スタイル抜群」など話題に。
続けて「コツコツピラティスの成果が出て来たのかな〜 内肩になりやすいから、それを直したり、無意識でも胸を開けるようにならなきゃいけないし!! 楽しみながらトレーニング頑張りまーす」と、前向きかつ真剣な様子を見せた。
ファンからは「素晴らしいですね」「いつも可愛くてスリムで、日々の努力なんですね」「ウエストめっちゃ細いです！」などのコメントが寄せられている。
■熊田曜子
今月13日に44歳を迎えたタレント・熊田曜子。グラビアアイドルとして長年第一線で活躍し続けてきた彼女は、現在3児の母。年齢を感じさせないスタイルと美貌をキープし、SNSでは水着姿やトレーニングの様子を積極的に投稿し続けている。
今年4月24日にはDVD『誘惑女神』（竹書房）を発売。前日と同日には「パッケージになった写真撮影の様子だよ この時はどれがパッケージになるか分からず撮影してるよ」「動画はDVDで着たお気に入りの衣装だよ」とそれぞれ動画を投稿。ベッドの上での大胆な姿などで魅せた。
ファンからは「魅力的」「可愛いすぎやん」「たまらん」「すっごい」などの声が集まっている。
■CM女王に、ネット席巻中のアナウンサーも！
■小野真弓
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。
昨年9月10日には「先日、鋸南にある、@motonabeachclub へ行ってきました」「木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で〜車でぶーんと」「短時間の滞在でしたがいっぱい笑ってリフレッシュ」と、滞在先での水着姿などを投稿。眩しい笑顔が印象的だ。
ファンからは「最高」「現役バリバリ」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。
■竹中知華
大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている竹中知華。
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露したことでも話題を集め、今年2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場。デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売している。
SNSでは自身の近影を高頻度で投稿しており、その圧倒的なスタイルにネットは釘付け。今年5月24日にはタイトな白ニットトップス×スカート姿を披露。眩しい笑顔で鏡を見つめるショットに、ファンからは「素晴らしい」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）