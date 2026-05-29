「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、ジャム「まるごと果実」を凍らせて作るフルーツティーの作り方を紹介し、SNS上で大きな反響がありました。

【画像】え…簡単すぎる… こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの冷たいフルーツティーです！

暑い日に飲みたいフルーツティー

公式アカウントは、「週末は気温が上がりそうですね。『市販の紅茶＋ジャム氷』で作るフルーツティーがおすすめです。時間がたっても薄まるどころか、氷が溶けるほどにおいしくなります…」とコメント。グラスに入ったアイスフルーツティーと、製氷皿にジャム「まるごと果実 白桃」を入れた様子を写した写真を投稿しました。

投稿は623万回以上表示され、6万3000件もの「いいね」を集めています。

X上では、「おいしそー」「すごい！この夏絶対試します」「なるほど！無糖紅茶でちょうどおいしくなりますね」「ジャムを買っても無駄にしてしまうことが多かったけど、これめっちゃいいじゃん」「炭酸水でもおいしいかなー」との声が上がっています。

「ジャムって…凍るんですか？」というユーザーの質問に対し、公式アカウントは「アヲハタのジャムは糖度が低いので、ほどよく固まります。耐冷保存袋で凍らせると、パキッと折ることができる硬さです」と返信しています。

