LUNA SEAやX JAPAN、THE LAST ROCKSTARSで活躍するギタリストのSUGIZOが自身のInstagramを更新し、『スター・ウォーズ』の人気キャラクター、グローグーとの2ショットを公開した。

【写真】グローグーと対面し、“絆”を確かめるかのように手を差しのべるSUGIZO

■SUGIZO「Does he love me？」

2026年5月22日に公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。約7年ぶりのシリーズ映画作品として公開前から話題を集めていた作品だが、中でも劇中に登場するキャラクター“グローグー”の可愛さにも熱い視線が注がれている。

SUGIZOは「Does he love me？」とコメントし、グローグーと向き合った2ショットを披露。公開されたのは、レザージャケット姿のSUGIZOがグローグーに両手を差し出し、グローグーもSUGIZOに向かって両手を伸ばしている、奇跡の瞬間を捉えたカットだ。劇中のマンダロリアンとグローグーを彷彿とさせる、”親子”であり“師弟”とも言える新たなコンビの誕生を予感させる、至高の癒しが詰まったショットだ。

この投稿に対して、SNSには「お二方が可愛すぎる」「なんて愛おしいお姿」「どっちもかわゆい」「Too Cute!!!」「素敵な2ショット」といった歓喜の声が集まっている。

■『マンダロリアン・アンド・グローグー』の巨大パネルの前で記念撮影

大の『スター・ウォーズ』好きとして知られているSUGIZO。5月4日の“スター・ウォーズの日”には「Happy STAR WARS Day!! May the Force be with you!! May the Peace be with you…」とコメントし、巨大なマンダロリアンとグローグーのパネルの前で記念撮影している姿を公開した。

さらに、2025年の“スター・ウォーズの日”にも、ダース・ベイダーをバックにした自撮りショットを披露している。