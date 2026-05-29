岡宮来夢プロデュースのバスケ×ショー『ACTORS☆LEAGUE』8.4開催！ 牧島輝、藤田玲ら出演
俳優の岡宮来夢がプロデュースするバスケットボール×エンターテインメントショー『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』が、8月4日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることが決定。メインビジュアル、観戦チケットとABEMA PPVのセットチケット情報など、イベントの詳細が一挙解禁された。
【写真】キャプテン・岡宮来夢率いる「DREAM CHRYSALIS」チームメンバー11人のユニフォーム姿！
ライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！という想いから俳優がプロデュースする『ACTORS☆LEAGUE』プロジェクト。
2022年から2024年にかけて、キャプテン・岡宮来夢が率いるチーム「DREAM CATERPILLARS」対キャプテン・牧島 輝が率いるチーム「SPARK SEEDS」がガチで対戦するバスケットボールの試合と、真剣だからこそ勝敗にこだわる俳優たちの嬉し涙や悔し涙、そして笑顔を届けてきた。
1年間の充電期間を経てバスケを心から愛する俳優たちが再び集結。2026年は“成長”をテーマに、チーム名とユニフォームを一新する。
メインビジュアルでは、キャプテン・岡宮のチーム「DREAM CHRYSALIS」は情熱的な赤色のユニフォームを、キャプテン・牧島輝のチーム「SPARK SPROUT」は冷静沈着な青色のユニフォームをまとった選手たちが決意を新たに闘志を燃やす姿が映し出されている。
解説は岡幸二郎、藤田玲のほか、松田凌を新たに迎え、DJにRAITA(雷太)、レポーターには唐橋充、公式マスコットのバチュケ、そして総合演出を務める植木豪が本イベントの新たなシーズンの開幕を盛り上げる。
チケットはイベントチケット（単体）、配信セットチケットを用意（全席指定）。一般発売は7月11日10時から。
『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』は、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて8月4日開催。
出演者・スタッフは以下の通り。
＜『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』出演者・スタッフ＞
■『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』
［DREAM CHRYSALIS キャプテン］岡宮来夢
［DREAM CHRYSALIS チームメンバー］（五十音順）
石橋弘毅 稲垣成弥 小西成弥 佐奈宏紀 永田聖一朗 長妻怜央 平賀勇成 寶珠山駿 持田悠生 山田ジェームス武
［SPARK SPROUT キャプテン］牧島輝
［SPARK SPROUT チームメンバー］（五十音順）
青海伶 安東秀大郎 糸川耀士郎 岩崎悠雅 川上将大 北村諒 定本楓馬 田淵累生 中本大賀 松島勇之介
［解説］岡幸二郎 藤田玲 松田凌
［DJ］RAITA（雷太）
［レポーター］唐橋充
［公式マスコット］バチュケ
［企画・プロデューサー］岡宮来夢
［総合演出］植木豪
【写真】キャプテン・岡宮来夢率いる「DREAM CHRYSALIS」チームメンバー11人のユニフォーム姿！
ライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！という想いから俳優がプロデュースする『ACTORS☆LEAGUE』プロジェクト。
1年間の充電期間を経てバスケを心から愛する俳優たちが再び集結。2026年は“成長”をテーマに、チーム名とユニフォームを一新する。
メインビジュアルでは、キャプテン・岡宮のチーム「DREAM CHRYSALIS」は情熱的な赤色のユニフォームを、キャプテン・牧島輝のチーム「SPARK SPROUT」は冷静沈着な青色のユニフォームをまとった選手たちが決意を新たに闘志を燃やす姿が映し出されている。
解説は岡幸二郎、藤田玲のほか、松田凌を新たに迎え、DJにRAITA(雷太)、レポーターには唐橋充、公式マスコットのバチュケ、そして総合演出を務める植木豪が本イベントの新たなシーズンの開幕を盛り上げる。
チケットはイベントチケット（単体）、配信セットチケットを用意（全席指定）。一般発売は7月11日10時から。
『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』は、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて8月4日開催。
出演者・スタッフは以下の通り。
＜『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』出演者・スタッフ＞
■『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』
［DREAM CHRYSALIS キャプテン］岡宮来夢
［DREAM CHRYSALIS チームメンバー］（五十音順）
石橋弘毅 稲垣成弥 小西成弥 佐奈宏紀 永田聖一朗 長妻怜央 平賀勇成 寶珠山駿 持田悠生 山田ジェームス武
［SPARK SPROUT キャプテン］牧島輝
［SPARK SPROUT チームメンバー］（五十音順）
青海伶 安東秀大郎 糸川耀士郎 岩崎悠雅 川上将大 北村諒 定本楓馬 田淵累生 中本大賀 松島勇之介
［解説］岡幸二郎 藤田玲 松田凌
［DJ］RAITA（雷太）
［レポーター］唐橋充
［公式マスコット］バチュケ
［企画・プロデューサー］岡宮来夢
［総合演出］植木豪