映画『正直不動産』NG集大公開！ 永瀬＆月下＆鵤社長らが爆笑ミス・アドリブ連発 山下智久の“風”指導も
公開中の映画『正直不動産』より、大ヒット御礼として、キャスト陣のNG集や未公開シーン、主演の山下智久による“風”指導まで収めた特別映像「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」が到着した。
【動画】爆笑のNG・アドリブ・未公開集「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」
アドリブでのやりとりが多く、笑いの絶えない現場だったという本作。撮影の裏側をぜひシリーズファンにも見てほしいというキャスト＆監督との会話をきっかけに、NG集や未公開シーンなどを収めた特別映像「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」の制作が実現した。主人公・永瀬財地（山下智久）が勤務する登坂不動産、ライバル会社・ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻く個性豊かなメンバーによる、和気あいあいとした撮影現場の様子がたっぷりと収録された貴重映像となっている。
まず映し出されるのは、“正直不動産”らしいまさかのハプニング。祟りによって、嘘をつこうとすると風が吹き本当のことしか言えなくなってしまう永瀬を演じる山下が、強すぎる“風”によってセリフが言えず、思わず笑ってしまう姿が収められている。
さらに、登坂不動産と火花を散らすミネルヴァ不動産のシーンでは、鵤社長を演じる高橋克典が、立川店店長・神木（ディーン・フジオカ）と不動産ブローカー・桐山（市原隼人）の名前を混同してしまうNGシーンも。緊張感漂う場面とのギャップに、ディーンと市原も思わず笑みがこぼれてしまう。
また、立川店副店長・花澤（倉科カナ）と永瀬（山下）とのシーンでは、倉科が難しいセリフに大苦戦。うまくいったと思った矢先に、次は山下が…。テイクを重ねるごとに表情が変化する倉科にも注目だ。
映像はまた、本作で何度も“風”を受けてきた山下による“風指導”まで映し出す。「（山下は）風を受けるベテラン」と川村泰祐監督から太鼓判を押される中、送風機の位置をスタッフにレクチャーする山下。絶妙な角度で前髪をなびかせる“ベストポジション”を一発で見つけ出し、「ほら！」と満足げな表情に。岩崎大昇（KEY TO LIT）演じる山口ヒロトの前で、永瀬（山下）が“正直ソング”を熱唱するシーンでは、歌を間違えるも自身のNGを笑いに変える姿と、温かい現場の様子も収められている。
そして、キャスト陣からも「アドリブが多い」と語られていた山下のアドリブも炸裂。恋人・美波（泉里香）とのシーンではなかなかカットがかからず、山下自ら「長いよ！」とツッコミを入れる姿が。そのほかにも、登坂不動産でのアットホームな撮影風景や、永瀬（山下）と大河部長（長谷川忍）の未公開シーン、月下（福原遥）のキュートでお茶目なNGシーンなど、ここでしか見られない貴重映像が盛りだくさん。
ラストでは、とあるシーンの撮影風景も特別公開。まるで永瀬の周りに強風が吹いているかのように、大勢のスタッフが風を起こし、紙が舞う演出を作り上げていく様子が映し出される。これが本編ではどのようなシーンとして完成しているのか、映画館で確かめたい。
映画『正直不動産』は公開中。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【動画】爆笑のNG・アドリブ・未公開集「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」
アドリブでのやりとりが多く、笑いの絶えない現場だったという本作。撮影の裏側をぜひシリーズファンにも見てほしいというキャスト＆監督との会話をきっかけに、NG集や未公開シーンなどを収めた特別映像「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」の制作が実現した。主人公・永瀬財地（山下智久）が勤務する登坂不動産、ライバル会社・ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻く個性豊かなメンバーによる、和気あいあいとした撮影現場の様子がたっぷりと収録された貴重映像となっている。
さらに、登坂不動産と火花を散らすミネルヴァ不動産のシーンでは、鵤社長を演じる高橋克典が、立川店店長・神木（ディーン・フジオカ）と不動産ブローカー・桐山（市原隼人）の名前を混同してしまうNGシーンも。緊張感漂う場面とのギャップに、ディーンと市原も思わず笑みがこぼれてしまう。
また、立川店副店長・花澤（倉科カナ）と永瀬（山下）とのシーンでは、倉科が難しいセリフに大苦戦。うまくいったと思った矢先に、次は山下が…。テイクを重ねるごとに表情が変化する倉科にも注目だ。
映像はまた、本作で何度も“風”を受けてきた山下による“風指導”まで映し出す。「（山下は）風を受けるベテラン」と川村泰祐監督から太鼓判を押される中、送風機の位置をスタッフにレクチャーする山下。絶妙な角度で前髪をなびかせる“ベストポジション”を一発で見つけ出し、「ほら！」と満足げな表情に。岩崎大昇（KEY TO LIT）演じる山口ヒロトの前で、永瀬（山下）が“正直ソング”を熱唱するシーンでは、歌を間違えるも自身のNGを笑いに変える姿と、温かい現場の様子も収められている。
そして、キャスト陣からも「アドリブが多い」と語られていた山下のアドリブも炸裂。恋人・美波（泉里香）とのシーンではなかなかカットがかからず、山下自ら「長いよ！」とツッコミを入れる姿が。そのほかにも、登坂不動産でのアットホームな撮影風景や、永瀬（山下）と大河部長（長谷川忍）の未公開シーン、月下（福原遥）のキュートでお茶目なNGシーンなど、ここでしか見られない貴重映像が盛りだくさん。
ラストでは、とあるシーンの撮影風景も特別公開。まるで永瀬の周りに強風が吹いているかのように、大勢のスタッフが風を起こし、紙が舞う演出を作り上げていく様子が映し出される。これが本編ではどのようなシーンとして完成しているのか、映画館で確かめたい。
映画『正直不動産』は公開中。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記。