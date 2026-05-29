「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）

広島が３試合連続の逆転負けで、２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦開幕３連敗を喫した。新井貴浩監督（４９）は試合後、サンドロ・ファビアン外野手（２８）の１軍昇格を明言した。昨季、チームトップの１７本塁打、６５打点をマークしたドミニカンの合流を合図に、反撃を開始したい。

リクエストの検証を終え、審判がアウトを宣告すると、本拠地にため息が充満した。３試合連続の逆転負け。５位からの反撃を目指して突入した交流戦は、厳しい船出となった。新井監督は試合後、長めのミーティングを行い会見場へ。２９日からみずほペイペイドームで行われるソフトバンク３連戦に向け「ファビアンを上げます」と助っ人の１軍昇格を明言した。

来日２年目のファビアンはレギュラーを確約されて開幕を迎えるも、１８試合で打率・１６９、２本塁打、４打点と絶不調。指揮官は「ファームの試合でしっかり打席に立って状態を上げてくれと伝えている」と、４月２４日に出場選手登録を抹消し、再調整を指示した。

一時は２軍に帯同せず、３軍で打撃フォームを見直すなど、巻き返しのきっかけを探し続けていたドミニカン。２８日のファーム・オイシックス戦（新潟）では「２番・指名打者」でスタメン出場し、２打数２安打１打点をマークし、４試合連続安打を記録。前日２７日・同戦では、初回に先制３ランを左翼席にたたきこむなど、状態を取り戻しつつあった。２９日からはＤＨ制が採用される敵地での試合。新井監督は「今から考えたい」とＤＨでの起用を含め、打線に厚みを持たせる活躍に期待を寄せた。

チームは投打がかみ合わない試合が続く。この日は今季２度目のブルペンデーで勝利を目指すも、移籍後初先発の鈴木が四回に３失点。三回まではパーフェクト投球を披露するも、２死球を与えるなど四回に突如乱れた。指揮官は「中継ぎ陣が連投で球数がかさんでいる。健矢（鈴木）の出来を見て、臨機応変にやろうと思ってました」と起用の意図を明かした。

七回は大盛の適時打で１点差に迫り、なおも１死満塁で菊池の捉えたライナー性の打球は、右翼の正面へ。続く坂倉は一ゴロに倒れ、あと一歩届かなかった。「ちょっと運がなかったかな。ただ、みんな食らいついていってくれてる」と新井監督。３連敗はいずれも３点差以内の接戦。パ・リーグ相手に力負けを喫している雰囲気はない。

交流戦の開幕３連敗は１４年以来、１２年ぶりとなった。昨季、チームをけん引した頼れる助っ人が加わった打線で、まずは１勝をもぎ取りにいく。

◆１２年ぶり屈辱 交流戦３連敗スタート 広島の交流戦開幕３連敗は４連敗スタートした２０１４年以来、１２年ぶり。さらに交流戦初戦からマツダでの３連敗は初めて。