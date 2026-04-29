松島聡×ピーチ・ジョン、喧嘩して仲直り…の恋人目線動画公開！テーマソングはtimelesz「Love Letter」

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timelesz松島聡が出演する、ピーチ・ジョンWeb動画『恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる』編フルバージョンが、5月29日10時に特設ページで公開となる。

フルバージョンの公開に先駆けて、同日4時に、ショートバージョンがPEACH JOHN公式YouTubeチャンネルで公開された。

■メイキング動画ではリラックスした松島の貴重な撮影の様子も

動画では松島が、同日に発売するPEACH JOHNの新作ルームウェアを着用。さらに、松島が香りをプロデュースした、同日発売のルームフレグランススプレーが登場する。一緒に暮らすなかで喧嘩をしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しむことができる。悩ましげな表情や照れくさそうな笑顔まで、松島の豊かな表情と、最後に伝えるまっすぐな言葉に注目だ。

テーマソングは、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』収録曲「Love Letter」。同時に特設ページで公開するメイキング動画では、リラックスした様子で撮影に臨む松島の姿や、ルームフレグランススプレーの香りに癒やされる様子など、貴重な撮影の様子を観ることができる。また、インタビューではルームウェア・ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語った。

■Web動画ストーリー

恋人と喧嘩をしてしまい、自室でひとり、悩んでいる様子の松島。ふたりで過ごした様々な記憶が頭をよぎり、仲直りをするべく、松島がある行動に出る。心の距離が再び近づく瞬間を、優しく描いた。

■松島聡メイキング内インタビュー

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

特設ページ ※5月29日10時更新予定

https://www.peachjohn.co.jp/pj/special/matsushima

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

■【画像】松島聡×ピーチ・ジョン 新ビジュアル