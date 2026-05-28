【最大23％オフ】読書をよりお手軽に！Kindle端末をお得にゲットして読書を楽しもう【Amazonスマイルセール】
電子書籍を持っている方も、そうでない方も、読書経験をより豊かに！
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション
充電持ちがよいこと、反射やブルーライトが控えめで目に優しいこと、何より電子書籍をタブレット1つでまとめて管理できるのがKindle端末のメリット。
お得なこの機会に、Kindle端末をゲットして快適に読書時間を楽しもう！
6/2 23:59までAmazonスマイルセールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！
※以下の商品情報は2026年5月28日17時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
※AmazonスマイルセールはAmazonによる期間限定のセールです。
■【11%オフ】Amazon Kindle Paperwhite (16GB)
Amazonスマイルセール特価：24,980円（11%OFF！）
Amazon Kindle Paperwhite (16GB)
■【10%オフ】【セット買い】Amazon Kindle Paperwhite 16GB
Amazonスマイルセール特価：31,040円（10%OFF！）
【セット買い】Amazon Kindle Paperwhite 16GB
■【9%オフ】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)
Amazonスマイルセール特価：29,980円（9%OFF！）
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)
■【23%オフ】Kindle Scribe Notebook Design
Amazonスマイルセール特価：49,980円（23%OFF！）
Kindle Scribe Notebook Design
※5月28日時点の情報です。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月28日17時現在のものです。
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※本ページで紹介する情報は、2026年5月28日17時現在のものです。