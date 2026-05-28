秋田犬さんの可愛すぎる抵抗の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破し、「ハンドブレーキ効かずw」「手www」「優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院が大嫌いな秋田犬→名前を呼ばれると、全力拒否をして…わかりやす過ぎる『ぴえん顔』】

病院が大嫌いな秋田犬

TikTokアカウント「reosorariku.3103」の投稿主さんは、『蓮桜(れお)』ちゃん、『颯(そら)』ちゃん、『凌久(りく)』ちゃんという3匹の秋田犬と暮らしています。今回の主役は、長男の蓮桜ちゃん。蓮桜ちゃんは、この日病院へやって来たそうです。

しかし、どうやら診察を受ける気にはなれなかった様子。名前を呼ばれると、耳をぺたんと伏せ、背中を丸めながら全力で拒否モードに突入したのだとか。さらに、前足をパーッと大きく広げて踏ん張り、一歩たりとも進みたくないという強い意思を見せていたそうです。

その姿はまるで病院を嫌がる小さな子どものよう。大型犬とは思えないほど分かりやすい態度に、周囲も思わずクスッとしてしまったといいます。

感情溢れるぴえん顔に爆笑♪

あまりにも進まないため、ついにはスタッフさんたちもサポートに参加。蓮桜ちゃんを励ましながら、みんなで少しずつ診察室へ向かったそうです。最終的には3人がかりで誘導されることになったものの、蓮桜ちゃんは終始「行きたくないよ～」と言いたげな表情。

特に、困ったように眉を下げた“ぴえん顔”は破壊力抜群だったのだとか。みんなから応援されながら渋々進む姿がなんとも愛らしく、病院嫌いな気持ちが顔いっぱいに表れていた蓮桜ちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こりゃ応援したくなる」「頑張って入りましたね」「観客わいてて好きw」など沢山の反響がありました。

駄々をこねる姿が可愛い…

蓮桜ちゃんは、実はお散歩中にもイヤイヤモードを発動することが多いのだとか。そのたびに前足を全開に広げ、「これ以上進みたくない…」と言わんばかりにストップ。さらに、なんとも切なそうな表情で飼い主さんに訴えてくるそうです。

最終的には渋々歩き出すこともあるものの、その歩き方はテチテチと超スローペース。まるでイヤイヤ期の子どものような姿が、たまらなく愛おしい蓮桜ちゃんなのでした。

TikTokアカウント「reosorariku.3103」には、秋田犬3兄弟の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「reosorariku.3103」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。