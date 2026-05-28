「とてもつらいニュース」選手権のヒーローがまさか...プロ１年目で重傷「これは残念すぎる」「泣きそう」などファン悲しみ
アビスパ福岡は５月28日、福島和毅の負傷について発表した。
昨年度の選手権を制した神村学園で伝統の「14番」を背負い、高卒で福岡に加入した期待のルーキーは、５月17日のトレーニング中に受傷。右膝外側半月板損傷と診断され、27日に手術を実施。全治は６か月の見込みだ。
クラブの公式Ｘでも公表されると、「つらい、つらすぎる...」「まじか」「これは残念すぎる」「とてもつらいニュースだ...」「泣きそう」「早い回復を祈ります」「焦らずに強くなって戻ってきてくれ！」といった声があがった。
今後はリハビリを経て、復帰を目ざす。福岡は「温かいご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
昨年度の選手権を制した神村学園で伝統の「14番」を背負い、高卒で福岡に加入した期待のルーキーは、５月17日のトレーニング中に受傷。右膝外側半月板損傷と診断され、27日に手術を実施。全治は６か月の見込みだ。
クラブの公式Ｘでも公表されると、「つらい、つらすぎる...」「まじか」「これは残念すぎる」「とてもつらいニュースだ...」「泣きそう」「早い回復を祈ります」「焦らずに強くなって戻ってきてくれ！」といった声があがった。
今後はリハビリを経て、復帰を目ざす。福岡は「温かいご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
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