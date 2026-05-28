CAGR4.5%、21社のシェア・財務を網羅！ LP Information「世界ドリルジャンボ市場の成長予測2026〜2032」

記事ポイント 世界のドリルジャンボ市場は2025年の14.85億米ドルから2032年には20.34億米ドルへ拡大すると予測されています製品タイプ（Single Arm・Double Arm・Multi Arm）と用途（Mining・Railway and Highway Construction等）の両軸で市場を詳細に分類・分析していますEpiroc・Sandvik Construction・Komatsu Mining Corpなど21社の財務実績・製品ポートフォリオ・市場戦略を個別に分析しています 世界のドリルジャンボ市場は2025年の14.85億米ドルから2032年には20.34億米ドルへ拡大すると予測されています製品タイプ（Single Arm・Double Arm・Multi Arm）と用途（Mining・Railway and Highway Construction等）の両軸で市場を詳細に分類・分析していますEpiroc・Sandvik Construction・Komatsu Mining Corpなど21社の財務実績・製品ポートフォリオ・市場戦略を個別に分析しています

市場調査レポート出版社のLP Informationが、世界のドリルジャンボ市場を対象とした調査レポート「世界ドリルジャンボ市場の成長予測2026〜2032」を発行します。

本レポートは、2021年から2032年を対象期間とし、過去の販売実績データをもとに市場規模・競争構造・産業チェーンを多角的に分析した内容となっています。

鉱山・トンネル・インフラ建設に関わる意思決定者向けの市場情報が体系的に整理されています。

LP Information「世界ドリルジャンボ市場の成長予測2026〜2032」





発行元：LP Information Co.,Ltd対象期間：2021年〜2032年（予測期間：2026年〜2032年）市場規模（2025年実績）：14.85億米ドル市場規模（2032年予測）：20.34億米ドル年間平均成長率（CAGR）：4.5%（2026〜2032年）分析対象企業数：21社問い合わせ先：info@lpinformationdata.com

本レポートでは、世界のドリルジャンボ市場が2025年の14.85億米ドルから2032年には20.34億米ドルへ拡大し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は4.5%になると試算されています。

製品タイプ別にはSingle Arm Rock Drilling Jumbo・Double Arm Rock Drilling Jumbo・Multi Arm Rock Drilling Jumboの3カテゴリに分類され、用途別にはMining・Railway and Highway Construction・Otherの3セグメントで市場規模と成長傾向が整理されています。

地域別の分析では、アメリカ州（米国・カナダ・メキシコ・ブラジル）、APAC（中国・日本・韓国・東南アジア・インド・オーストラリア）、欧州（ドイツ・フランス・イギリス・イタリア・ロシア）、中東・アフリカ（エジプト・南アフリカ・イスラエル・トルコ・GCC諸国）の4大地域を対象に、過去の販売数量・売上高の推移と将来予測が数値で示されています。

各地域の成長格差や需要構造の特性が把握できる構成になっています。

レポートの構成と各章の役割





全8部14章で構成される本レポートは、方法論の提示から始まり、市場全景・競争構造・地域別歴史データ・産業チェーン・将来予測・主要企業詳細分析・総括という流れで体系的に整理されています。

第2章のエグゼクティブサマリーでは、全文を読まずとも市場規模・主要セグメント・競争構造の核心的な結論が把握できるよう設計されています。

競争構造の分析（第3章）では、CR3・CR5・CR10の市場集中度指標を用いて競合他社間の力関係が数値化されており、M&A動向や各社の生産拠点・製品ポートフォリオも網羅されています。

第9〜11章では市場成長を牽引する要因と直面するリスク、製造コスト構造、販売チャネル・流通システム・エンドユーザーの状況が解説されており、マクロ環境・コスト管理・販売経路の3側面から産業の実態が把握できる内容となっています。

分析対象の主要21社

本レポートで個別に詳細分析されているのは、Epiroc・Sandvik Construction・Komatsu Mining・China Railway Construction Heavy Industry・Zhangjiakou Xuanhua Huatai Mining & Metallurgical Machinery・CREG・Jiangxi Siton Machinery Manufacturing・RESEMIN, S.A.・J.H. Fletcher・Furukawa・Hong Yuan Hydraulic MachineryLt・Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment・Mine Master・XCMG・HAZEMAG・ARAMINE・Zuanshen Intellegent Machinery Manufacturing Company・Wolf Equipamentos・CMM Equipements・Xiangyang Yazhou・Rham equipment Ptyの21社です。

各社の企業情報・製品ポートフォリオ・販売数量・売上高・価格・粗利益率・最新動向が個別にまとめられており、ベンチマーク分析の資料として活用できます。

分析対象企業の選定にあたっては、一次情報提供者からのインプット、各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などが総合的に評価されています。

市場参入戦略・地理的展開・技術力の観点から、世界市場における各社の独自のポジションが明らかにされています。

LP Information「世界ドリルジャンボ市場の成長予測2026〜2032」の紹介でした。

よくある質問

Q. 本レポートで分析対象とされている地域はどの範囲ですか？

A. アメリカ州（米国・カナダ・メキシコ・ブラジル）、APAC（中国・日本・韓国・東南アジア・インド・オーストラリア）、欧州（ドイツ・フランス・イギリス・イタリア・ロシア）、中東・アフリカ（エジプト・南アフリカ・イスラエル・トルコ・GCC諸国）の4大地域が対象となっています。

Q. ドリルジャンボの製品タイプはどのように分類されていますか？

A. Single Arm Rock Drilling Jumbo・Double Arm Rock Drilling Jumbo・Multi Arm Rock Drilling Jumboの3タイプに分類されています。

用途別にはMining・Railway and Highway Construction・Otherの3セグメントでも市場が分析されています。

Q. 関連するレポートは他にも発行されていますか？

A. 「世界ドリルジャンボタイヤ市場の成長予測2026〜2032」および「世界多腕ロックドリルジャンボ市場の成長予測2026〜2032」がLP Informationから発行されています。

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