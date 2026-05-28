【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に入る2文字を考えてみよう！ ヒントは方角
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物の状態を示す表現、住まいの配置、そして衣服のデザインや体のパーツに関わる言葉という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□き
き□□き
か□□ね
ヒント：地平面や基準に対して斜めになっている度合い。日差しが入りにくい住宅の向き。そして、ジャケットのポケットやワッペンが配置される、左右どちらか一方を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「たむ」を入れると、次のようになります。
かたむき（傾き）
きたむき（北向き）
かたむね（片胸）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、空間や物の配置を説明する日常の表現から、不動産の条件などで耳にする言葉、さらには衣服の構造や体に関わる描写までを網羅しました。共通する「たむ」という響きが、斜めの状態を示す物理的な描写、特定の方角を指す住まいの表現、日常の装いに関する部位の名称を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物の状態を示す表現、住まいの配置、そして衣服のデザインや体のパーツに関わる言葉という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□き
き□□き
か□□ね
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正解：たむ正解は「たむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たむ」を入れると、次のようになります。
かたむき（傾き）
きたむき（北向き）
かたむね（片胸）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、空間や物の配置を説明する日常の表現から、不動産の条件などで耳にする言葉、さらには衣服の構造や体に関わる描写までを網羅しました。共通する「たむ」という響きが、斜めの状態を示す物理的な描写、特定の方角を指す住まいの表現、日常の装いに関する部位の名称を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)