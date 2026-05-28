寺島しのぶ、息子・尾上眞秀との2ショットに反響「イケメンすぎる」「まつ毛長い」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】女優の寺島しのぶが5月27日までに、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳「国宝」女優「まつ毛長い」歌舞伎俳優息子との2ショット
寺島は、「母ちゃん、帰りました」とつづり、自宅の室内でのプライベートショットを投稿。白のTシャツを着用した眼鏡姿の寺島が、黒のトップスに身を包んだ眞秀と横に並び、お互いに顔を寄せ合う姿を披露ししている。
この投稿には「イケメンすぎる」「まつ毛長い」「澄んだ瞳にノックアウト」「甘いマスクとはこのこと」「めちゃくちゃハンサム」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳「国宝」女優「まつ毛長い」歌舞伎俳優息子との2ショット
◆寺島しのぶ、息子との2ショット披露
寺島は、「母ちゃん、帰りました」とつづり、自宅の室内でのプライベートショットを投稿。白のTシャツを着用した眼鏡姿の寺島が、黒のトップスに身を包んだ眞秀と横に並び、お互いに顔を寄せ合う姿を披露ししている。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿には「イケメンすぎる」「まつ毛長い」「澄んだ瞳にノックアウト」「甘いマスクとはこのこと」「めちゃくちゃハンサム」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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