バッグなどを手がけるエース（東京都渋谷区）は、「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」ブランド初だという「MagSafe」対応カードケース「Leather Mag Card Case」を、2026年5月20日に全国の同ブランド直営店および公式オンラインストア限定で発売した。

箔足模様を再現した日本製レザー採用

同ブランドの美学を継承した美しいレザー製で、シーンを選ばずに使えるミニマルなカードケースに仕上がっている。アップルの磁気技術「MagSafe」に対応し、同技術を備えたiPhoneおよびケースへスムーズに装着できる。

箔足模様を再現した日本製の「琳派（りんぱ）シルバーレザー」を採用。堅牢性と控えめな輝きは使い込むほどに深みを増すという。開口部には黒ニッケル金具を使用している。

最大3枚のカードが収納可能なほか、紙幣などを納められる2つのマルチポケットを備える。ビジネスシーンでは名刺ケースとしても活用可能だ。

カラーはBlack、Steel Blue、Silverの3色。

価格は1万4850円（税込）。