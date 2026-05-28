飛行機が空港に到着し、機外を眺めていると、地面に水で描かれた「神戸へようこそ」の文字やポートタワーの絵が。神戸空港のおもてなしが話題だ。



【写真】神戸空港の“水アート”

今、SNSで大きな感動を呼んでいるのは、神戸空港でスカイマーク地上スタッフが行っている「水アート」のおもてなし。限られた時間の中で、水を使って素早く描かれるこの演出は、到着したばかりの乗客に「港町・神戸」をいち早く感じさせてくれる。このような粋な演出を始めた理由と、見事なイラストの裏側について、スカイマーク神戸空港支店ランプハンドリングスタッフに話を聞いた。



――このお出迎えや演出を始められた経緯は？



スタッフ：お客様に少しでも喜んでいただき、記憶に残る演出にしたいという思いから始めました。ただのお出迎えではなく、ポートタワーなど港町ならではの風景を描くことで、地域の魅力をアピールしたいという考えもあります。



――見られるタイミングや場所は？



スタッフ：実施時間は日によって異なりますが、神戸空港ではほぼ毎日行っています。飛行機をご利用されるすべてのお客様にご覧いただけるよう、搭乗橋などの見えやすい位置での実施を意識しています。特に見やすいのは、機内でいえば「前方右側」付近がおすすめです。



――絵心のあるスタッフが担当されているのですか？



スタッフ：神戸空港では絵が得意なスタッフだけでなく、苦手なスタッフも含め、全員で心を込めて描いています。スタッフごとに描くイラストやメッセージが異なり、個性が出るところも魅力の一つなんですよ！お客様に喜んでいただけるよう、実は日々文字やイラストの練習を重ねているんです。



――描く際の大変さについて



スタッフ：何よりも安全が最優先。作業の妨げにならないエリアを選び、周囲の安全確認を怠らないよう徹底しています。また、すぐに乾いてしまうので、限られた時間の中で「素早く、ていねいに、誰にでも分かりやすく」描くことを心がけています。お客様が笑顔で手を振ってくださったり、SNSに投稿してくださることが何よりうれしいですね！



◇ ◇



SNSでは「画力高！ほんと凄い」「日本の心遣いは本当に素晴らしい」「ちゃんと頭下げてあいさつしてくれるのも誠実さが伝わる」などの反響が見られた。次に神戸空港に降り立つとき、窓の外に広がる水アートが、旅の始まりを彩ってくれるかもしれない。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）