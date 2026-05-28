「悪くないでしょ?」クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地がSNSで優勝報告
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が27日に自身のインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)優勝を報告した。
同日にECL決勝が行われ、クリスタル・パレスはレッドブル・アレーナ(オーストリア)でラージョと対戦。後半6分にFWジャン・フィリップ・マテタが挙げた1点を守り切り、1-0で大会初制覇を果たした。
これで鎌田の加入後、昨季のFAカップ、今季のFAコミュニティ・シールドに続いて3タイトル目。日本代表MFは「2年間で3タイトル。これは悪くないでしょ?」と記し、トロフィーにキスをする写真など複数投稿している。
また、X(@sagantos24)でも「2年間で3タイトル」と同じように綴り、「もうすぐまた大きな大きな大会がやってくる」と、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に視線を向けた。
同日にECL決勝が行われ、クリスタル・パレスはレッドブル・アレーナ(オーストリア)でラージョと対戦。後半6分にFWジャン・フィリップ・マテタが挙げた1点を守り切り、1-0で大会初制覇を果たした。
これで鎌田の加入後、昨季のFAカップ、今季のFAコミュニティ・シールドに続いて3タイトル目。日本代表MFは「2年間で3タイトル。これは悪くないでしょ?」と記し、トロフィーにキスをする写真など複数投稿している。
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2years 3title . Soon coming another big big competition pic.twitter.com/xWVycRkxTw— 鎌田 大地 (@sagantos24) May 27, 2026