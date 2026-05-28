パフォーマーとしての圧倒的才能が光る！RIIZE・ショウタロウ、新AL『II』への期待高める　

ボーイズグループRIIZEのショウタロウが、自身の最大の武器であるダンスでカムバックトレーラーを完成させた。

5月28日、RIIZEの公式YouTubeチャンネルを通じて公開された「RIIZE ‘II’ Trailer：Born Free」には、パフォーマーに変身したショウタロウの姿が捉えられた。

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ショウタロウは天性の才能で、ダンサーの中心に立ち、ダンスをリードした。圧倒的なパフォーマーである彼の姿が、重厚感のある白黒のフィルムで捉えられ、視線を釘付けにした。

特に、トレーラーのなかでショウタロウは、アルバムの収録曲『Overdrive』のハイライト区間に合わせてパフォーマンスを披露。準備段階から振付に関するアイデアを出したことはもちろん、撮影現場でもダンサーと積極的にコミュニケーションを取りながら息を合わせ、彼ならではの個性を加えた。

（写真＝SMエンターテインメント）ショウタロウ

ショウタロウだからこそ見せられる魅力によって、トレーラーへの関心が寄せられるなか、RIIZEはカムバックを前に、メンバーの個性と魅力を活かした高品質なトレーラーを順次公開している。

（写真＝SMエンターテインメント）ショウタロウ

なお、RIIZEは来る6月15日に2ndミニアルバム『II』をリリース予定だ。『II』には、タイトル曲『Do your dance』を含む全6曲が収録されている。

（記事提供＝OSEN）

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。