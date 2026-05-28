&TEAM、米ビルボード「Billboard 200」初チャートイン 3rd EP『We on Fire』が52位に登場
日本発グローバルグループ&TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、現地時間27日に米国ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）のメインアルバムチャート「Billboard 200」の52位に初登場した。自身初のチャートインを果たした。
【写真】初ツアーファイナル公演のメンバー9人ソロショット
「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米で最も人気のあるアルバムの順位を決める米ビルボードのメインチャート。&TEAMの作品が同チャートにランクインするのは、デビュー以来初となる。
また&TEAMは、各ジャンル別のアルバムチャートでも頭角を現し、『We on Fire』は、「Top Album Sales」と「World Albums」チャートで、いずれも2位に初登場した。これは、昨年10月にリリースした前作となる1stミニアルバム『Back to Life』が記録した「Top Album Sales」13位、「World Albums」5位を大きく上回る成果であり、&TEAMが米国の音楽市場で着実に存在感を広げていることを証明している。さらに&TEAMは『Back to Life』リリース時に続いて、Billboardの「Emerging Artists」チャートで1位に返り咲いた。
『We on Fire』は、さらなる高みを目指して飛び立とうとする9人のメンバーの抱負と挑戦への意志を込めた作品。日韓の各種音楽チャートを席巻し、韓国の音楽番組MBC M『SHOW CHAMPION』では1位を獲得した。
&TEAMは、13日より自身2度目となる最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中だ。
【写真】初ツアーファイナル公演のメンバー9人ソロショット
「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米で最も人気のあるアルバムの順位を決める米ビルボードのメインチャート。&TEAMの作品が同チャートにランクインするのは、デビュー以来初となる。
『We on Fire』は、さらなる高みを目指して飛び立とうとする9人のメンバーの抱負と挑戦への意志を込めた作品。日韓の各種音楽チャートを席巻し、韓国の音楽番組MBC M『SHOW CHAMPION』では1位を獲得した。
&TEAMは、13日より自身2度目となる最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中だ。