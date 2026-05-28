映画音楽界の巨匠ハンス・ジマー、2年連続来日公演決定　横浜公演からアジアツアー開幕

映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーの来日公演『Hans Zimmer Live - The Next Level（ハンス・ジマー・ライブ ザ・ネクスト・レベル）』が、2026年9月16日（水）に神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。

ハンス・ジマーは、『DUNE／デューン 砂の惑星』『トップガン マーヴェリック』『インターステラー』『インセプション』『グラディエーター』『ダークナイト』三部作など、数々の映画音楽を手がけてきた作曲家。映画、テレビ、ゲームなど500を超えるプロジェクトに参加し、これまでにアカデミー賞(R)を2回、ゴールデングローブ賞(R)を3回、グラミー賞(R)を5回受賞している。

今回の日本公演は、昨年の初来日公演に続く2年連続の開催となるもの。最新ライブ・プロダクション『Hans Zimmer Live - The Next Level』として実施され、日本公演を皮切りに、高雄、台北、北京、杭州、成都、広州、シンガポールなど、アジアの主要都市を巡るツアーとして展開される。

本公演では、19名のバンドによる演奏に加え、エレクトロニック・サウンド、照明演出、特設ステージを組み合わせたライブ体験を予定。クラシックコンサートのように映画音楽を聴かせるだけでなく、アリーナライブやクラブイベントのような高揚感を融合させたステージとなる。

ハンス・ジマーの音楽は、映画の場面を支える劇伴でありながら、作品を離れても強い存在感を放ってきた。重厚なオーケストレーション、電子音を取り入れたサウンドデザイン、身体に響くリズムや低音は、映像とともに記憶されるだけでなく、ライブ会場で体感する音楽としても大きな魅力を持っている。

近年、映画音楽や劇伴は、作品の余韻を楽しむためのコンサートにとどまらず、大型会場で体感するライブエンターテインメントとしても存在感を強めている。スクリーンの記憶と結びついたメロディ、身体に響く低音、緻密に設計された照明や映像演出が重なることで、観客は映画の名場面を思い出すだけでなく、その音楽が持つスケールや緊張感を会場で直接浴びることができる。『Hans Zimmer Live - The Next Level』は、そうした流れを象徴する公演と言えるだろう。

ハンス・ジマーの2年連続来日公演は、映画音楽がサウンドトラックの枠を越え、アリーナ規模のエンターテインメントとして広がっていることを感じさせるステージとなりそうだ。

【公演概要】

Photo: Suzanne Teresa

『Hans Zimmer Live - The Next Level』 日程：2026年9月16日（水） 会場：神奈川・ぴあアリーナMM 時間：17:30開場／18:30開演 チケット料金：VIPパッケージ 50,000円／SS席 36,000円／S席 20,000円／A席 17,000円 チケット先行：ぴあカード抽選先行 2026年5月26日（火）16:00〜5月31日（日）23:59、ぴあ最速抽選先行 6月1日（月）15:00〜6月14日（日）23:59主催・招聘：AEGX後援・運営：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ協力：ソニー・ミュージックレーベルズぴあ来日公演特設サイト：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2668346