櫻坂46四期生楽曲「We got your back」配信開始！センターは佐藤愛桜
櫻坂46四期生の楽曲「We got your back」が、5月28日より配信スタートした。
■困難に立ち向かい、前に進み続ける姿を描くエモーショナルな楽曲
「We got your back」は、6月10日にリリースされる櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される。
今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の3曲がすでに先行配信され、大きな注目を集めている。
四期生楽曲「We got your back」では、佐藤愛桜がセンターを務める。荒波や向かい風といった困難に立ち向かいながら、それでも前に進み続ける姿を描いたエモーショナルな一曲。6月2・3日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催される四期生ライブへの期待を、さらに高めてくれる。
■【画像】公式の告知ポスト
■リリース情報
2026.05.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「We got your back」
https://sakurazaka46.lnk.to/Wegotyourback_DG
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/