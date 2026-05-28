櫻坂46四期生楽曲「We got your back」配信開始！センターは佐藤愛桜

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櫻坂46四期生の楽曲「We got your back」が、5月28日より配信スタートした。

■困難に立ち向かい、前に進み続ける姿を描くエモーショナルな楽曲

「We got your back」は、6月10日にリリースされる櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される。

今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の3曲がすでに先行配信され、大きな注目を集めている。

四期生楽曲「We got your back」では、佐藤愛桜がセンターを務める。荒波や向かい風といった困難に立ち向かいながら、それでも前に進み続ける姿を描いたエモーショナルな一曲。6月2・3日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催される四期生ライブへの期待を、さらに高めてくれる。

■【画像】公式の告知ポスト

■リリース情報

2026.05.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「We got your back」
https://sakurazaka46.lnk.to/Wegotyourback_DG

2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/