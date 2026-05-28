アニメ『刃牙道』第2クール、6.18よりNetflixにて世界独占配信 メインビジュアル解禁
アニメ『刃牙道』第2クールが6月18日よりNetflixにて世界独占配信されることが決定。第2クールのメインビジュアルが解禁された。
【動画】宮本武蔵、降臨！ Netflix『刃牙道』ティザー予告
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
アニメ『刃牙道』第1クールはNetflixにて世界独占配信中。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。そして第2クールの配信日が6月18日に決定。第14話から第25話まで、全話一挙配信となる。
さらに、期待が高まる第2クールのメインビジュアルも解禁。本ビジュアルでは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな彼らに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。
武蔵の眼には対峙した相手の持つ"価値"が映るといい、刃牙の地平まで広がる"馳走ヶ原"は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクル--それぞれの命を賭けた戦いが、今、幕を開ける。
アニメ『刃牙道』第2クールは、6月18日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】宮本武蔵、降臨！ Netflix『刃牙道』ティザー予告
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
さらに、期待が高まる第2クールのメインビジュアルも解禁。本ビジュアルでは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな彼らに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。
武蔵の眼には対峙した相手の持つ"価値"が映るといい、刃牙の地平まで広がる"馳走ヶ原"は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクル--それぞれの命を賭けた戦いが、今、幕を開ける。
アニメ『刃牙道』第2クールは、6月18日よりNetflixにて世界独占配信。