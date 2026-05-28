日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグの捕手では26日が2位・坂倉将吾（広島）、3位・古賀優大（ヤクルト）だったが、古賀が2位に浮上し、坂倉が3位に後退した。先発投手では26日に3位だった竹丸和幸（巨人）に変わって、才木浩人（阪神）が3位に浮上。

その他、セ・リーグ一塁手ではオスナ（ヤクルト）が3位浮上、パ・リーグ抑え投手では横山陸人（ロッテ）が3位浮上、パ・リーグ外野手では周東佑京（ソフトバンク）が3位に浮上している。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

27,692 高橋遥人（阪神）

21,208 山野太一（ヤクルト）

15,337 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

56,086 大勢（巨人）

19,119 星知弥（ヤクルト）

10,735 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

57,288 キハダ（ヤクルト）

21,874 マルティネス（巨人）

21,208 岩崎優（阪神）

＜捕手＞

27,631 坂本誠志郎（阪神）

22,771 古賀優大（ヤクルト）

22,737 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

63,642 大山悠輔（阪神）

24,061 筒香嘉智（DeNA）

18,572 オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

51,160 中野拓夢（阪神）

31,129 牧秀悟（DeNA）

14,061 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

81,351 佐藤輝明（阪神）

19,585 武岡龍世（ヤクルト）

16,855 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

39,762 村松開人（中日）

35,504 長岡秀樹（ヤクルト）

23,595 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

87,324 森下翔太（阪神）

41,938 度会隆輝（DeNA）

39,409 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

21,885 平良海馬（西武）

19,308 伊藤大海（日本ハム）

14,352 エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

29,651 椋木蓮（オリックス）

25,541 甲斐野央（西武）

23,450 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

43,980 マチャド（オリックス）

25,789 岩城颯空（西武）

20,368 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

38,971 田宮裕涼（日本ハム）

27,596 若月健矢（オリックス）

20,143 小島大河（西武）

＜一塁手＞

48,332 ネビン（西武）

46,486 清宮幸太郎（日本ハム）

21,264 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

45,283 太田椋（オリックス）

29,517 小川龍成（ロッテ）

26,190 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

54,999 栗原陵矢（ソフトバンク）

26,041 郡司裕也（日本ハム）

23,476 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

29,075 村林一輝（楽天）

25,755 水野達稀（日本ハム）

24,698 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

53,745 万波中正（日本ハム）

46,893 西川史礁（ロッテ）

44,150 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

57,196 レイエス（日本ハム）

35,277 柳田悠岐（ソフトバンク）

17,744 森友哉（オリックス）