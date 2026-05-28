村上の19号で日本人コンビが喜びのホームを踏んだ

【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2点を追う8回に一時は同点となる19号2ランを放った。このときの一塁走者は西田陸浮外野手で、生還後のベンチでの光景に「最高のシーン」と日本のファンが感動している。

注目のシーンは2点を追う8回だった。19号同点2ランを放った村上はベンチに戻ると、興奮気味に仲間とハイタッチを交わしていた。すぐ後ろには一塁走者で同時に生還した西田の姿があった。

歓声を上げて“儀式”を終えた村上に、西田が駆け寄るとそのまま背後から抱きついた。日本人コンビの関係性が伝わるシーンだった。

前日25日（同26日）にメジャーに昇格したばかりの西田だが、すっかりとチームに溶け込んでいる。日本ファンからはSNS上に「2人でぴょんぴょん跳ねてる」「絆がすごい」「興奮しますよね」「仲良しコンビ最高すぎる」「感情があふれている」「元気もらえる」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）