霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が実写映画化され、12月18日に全国公開されることが決定。なにわ男子の大橋和也が主演を務める。

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原作は、2018年に史上最年少で『M-1グランプリ』王者となった霜降り明星のせいやが自身の体験を書き下ろした半自伝小説。2024年にワニブックスから発行され、発売わずか10日間で発行部数12万部を突破、累計発行部数15万部超のベストセラーとなった。

監督を務めるのは、『かぐや様は告らせたい』シリーズや『言えない秘密』などの河合勇人。脚本は『永遠の0』『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』などの林民夫が手がける。2人がタッグを組むのは、『チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話｜』『免許返納!?』に続き、本作が3作目となる。

その朝登校すると、机がひっくり返っていた。日常は突然崩れ去る。そのおもしろさで中学まで人気者だったイシカワだが、進学した高校の始まりに、上手くなじめず居場所を失ってしまった。それでもイシカワは高校を休まなかった。秋の文劇祭、そこに全てをかける。奪われた青春を取り戻すための最高の逆転劇が、今幕を開ける。

壮絶ないじめにあいながらも、持ち前の明るさと“お笑い”への真摯な想いを原動力に、逆境の中、少しずつ味方を増やしていく高校生のイシカワを演じるのは、本作が2度目の映画主演作となるなにわ男子の大橋。

大橋のキャスティング意図について、プロデューサーの松下剛は「底抜けに明るい陽の雰囲気、誰からも愛されるキュートさ、一方で芝居・ダンス・歌に真摯に向き合う実直さを目の当たりにして、何てプラスの方向に振り幅が強い人なのだろうと感じていました。そして同時に、彼の陰の方向の振り幅を見たくなりました」とコメント。

原作を手がけたせいやは、「自分が手書きした本が映画化されて、こんなに大きなプロジェクトになり、しかも大橋君が主演だなんて、一生に一度あるかないかの夢」と本作への想いを明かし、大橋への信頼と期待感を見せた。

大橋は本作について「原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまって……」「傷つけられた心をポジティブな気持ちに変えていくせいやさんの姿は、僕の生き方とも通じるものがあります。せいやさんの夢を、一緒に叶えたいです」と語り、自身とせいやの想いを重ねた。

あわせて、せいやと大橋のツーショット写真とコメント動画が公開。動画では、これまでも番組での共演などを通し交流のある2人が、学校を思わせる学習机で仲良く語り「楽しみ」と笑い合う様子が収められている。

霜降り明星 せいや（原作）コメント映画化が決まったときの気持ちいやあ、うれしいです。「人生を変えたコント」は、僕の高校生のころの話をモデルに書いた物語です。当時から「本にしたい!」と思っていて、実は勝手に映像化もできたらなと夢に見ていました。

主演の大橋和也について最高ですよ。自分の作品の命を大橋くんに吹き込んでもらって映像化したら、どうなるのか楽しみです。『人生を変えたコント』は書きながら泣いちゃうくらい、泣けるシーンとか、親子の絆とかの話でもあるので、大橋くんのそういうお芝居がすごい楽しみです。

大橋和也の印象珍しいくらい、カッコつけてないアイドル。すごくかわいいなと思います。レギュラー番組で共演したこともあるのですが、みんなに愛される弟のような存在ですね。主演が大橋くんだと知ってほんまにうれしかったです。原作者としてのこだわりを超えてくるキャスティングで、「大橋くんがやってくれるの!?」って。最高です。

撮影に向けた意気込み自分が手書きした本が映画化されて、こんなに大きなプロジェクトになり、しかも主演が大橋君。一生に一度あるかないかの夢。わくわくしています。僕も脚本やお笑いシーンのパートにかかわらせてもらって、一緒に作っていく気持ちでいます。大橋くんには魂を役に乗せて、のびのびやってほしいです。

なにわ男子 大橋和也（主演・イシカワ役）コメント主演が決まったときの気持ちせいやさんが書いた本の主人公を演じさせてもらえて光栄です。原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまいました。この物語には、学生のころ見てきた景色が描かれていたし、傷つけられた心をポジティブな気持ちに変えていくせいやさんの姿は、僕自身の生き方とも通じるものがあります。そして関西弁のお芝居も楽しみです。

せいやの印象せいやさんの周りにいる人たちって、いつもみんな笑顔なんですよ。せいやさんの醸し出す雰囲気や発する言葉は、ポジティブで誰も否定しないお笑い。お笑いのプロとしてだけでなく人として学べるところをたくさん持っていらっしゃいます。

撮影に向けた意気込み学生のころからのせいやさんの夢を、一緒に叶えたいです。僕はドラマや映画の仕事が大好きで、内容も面白いし自分と通じるものがあるから、観てくださった方々の心が動く、たくさんの人に届く映画になってほしいです！

松下剛（プロデューサー）コメントこの物語との出会いは、本作の同僚プロデューサーの小6の息子さんが「勇気をもらった」と小説を薦めてくれたことでした。せいやさんの壮絶な体験と、そこからの大逆転を綴った本作を一読し、この物語をひとりでも多くの方に届けたい、そう思いました。自分の「好き」を貫き、同じく「好き」と感じてくれる人を大切にすることが、自分に勇気をくれ、味方や居場所を作ってくれるのだと。クライマックスの見事な逆転劇に、笑いながら、泣きながら胸を熱くさせられる物語なのです。大橋さんとは映画＆ドラマ『君がトクベツ』でご一緒して、底抜けに明るい陽の雰囲気、誰からも愛されるキュートさ、一方で芝居・ダンス・歌に真摯に向き合う実直さを目の当たりにして、何てプラスの方向に振り幅が強い人なのだろうと感じていました。そして同時に、彼の陰の方向の振り幅を見たくなりました。本作は人生を「変えた」コント、つまりお客さんは大逆転があることを知った上で映画を観ます。であれば、大橋さんのキャラクターの陽と陰の振り幅こそがこの物語の振り幅の大きさになると思い、そこに賭けたいと思いました。主人公イシカワは、当然高校時代のせいやさんでもありますが、と同時に、誰もが経験する/した高校時代の自分、でもあります。観客の皆さんに、大橋さんの身体を通じてイシカワを体験いただき、泣いて笑っていただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）