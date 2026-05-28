デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「首位打者になれなかった最高打率選手」を取り上げる。

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巨人のクロマティは８６年、チームリーダーとして大活躍を見せた。開幕から好調を維持し、８月には打率・４３７、本塁打８、打点２３という圧巻の数字で、チームメートの槙原寛己と並び月間ＭＶＰを獲得した。

巨人はこの年、広島と激烈な優勝争いを演じる。シーズンも佳境に入った１０月２日のヤクルト戦（神宮）で、高野光から頭に死球を受け昏倒（こんとう）。慶応義塾大学病院へ担ぎ込まれた。ところが病院を抜け出し、翌日３日には神宮球場に現れベンチ入りを果たす。３−３と同点の六回に代打で起用され、尾花高夫から満塁本塁打をたたき込んだ。ダイヤモンドを一周しベンチ前で王貞治監督と泣きながら抱き合うシーンは、クロマティにとって日本でのハイライトともいえるシーンだった。

この年は打率・３６３。例年なら文句なしの首位打者だったが、相手が悪すぎた。２年連続三冠王のバースは、打率・３８９。これは現在もシーズン打率の日本記録である。

打率・３６３は、プロ野球史上１８位に該当する。クロマティより低い打率の首位打者は、１リーグ時代も含めれば１３８人にのぼる。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え １９８６年のクロマティ（巨人）打率・３６３