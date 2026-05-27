BabyKingdom、新アトラクション「ROYAL×FLASH」発売。10周年ツアーも開催決定
BabyKingdomが6月24日(水)に新アトラクション(22nd maxi single)「ROYAL×FLASH」を発売、それに伴い10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞(読み:いっつまいたーん)を開催する。
10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞は、6月25日(木)高田馬場 CLUB PHASE 公演を皮切りにファ イナルの7月26日(日)OSAKA MUSE公演まで全8公演が行われる。
ポーカーの手札をモチーフに作られた今回の衣装は、10周年という節目の年を迎えるBabyKingdomらしい派 手で豪華な見た目となっている。衣装のみならず、楽曲そしてツアーにも期待が持てそうだ。
また、7月7日(火)には池袋EDGEにて＜2026 七夕ワンマンライブ 『願い星』＞、そして7月31日(金)には渋谷Spotify O-WESTにて＜咲吾バースデーワンマンライブ＜咲吾生誕祭〜ワガママ王子のお遊戯会 2026〜＞も開催決定している。
22nd maxi single「ROYAL×FLASH」
2026年6月24日(水)2type release
＜BabyKingdom 10周年記念 oneman tour『IT’S MY TURN』 2026年＞
6月25日(木)高田馬場 CLUB PHASE
6月28日(日)神戸 太陽と虎
7月4日(土)西川口 Hearts
7月11日(土)富山 SOUL POWER
7月12日(日)金沢 GOLD CREEK
7月18日(土)浜松 FORCE
7月20日(月祝)HOLIDAY NEXT NAGOYA
TOUR FINAL
7月26日(日)OSAKA MUSE
開場・開演時間
平日【開場 / 開演】17:30 / 18:00
土日祝日【開場 / 開演】16:30 / 17:00
チケット情報
【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別
【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59
【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜
＜2026 七夕ワンマンライブ 『願い星』＞
【日程】2026年7月7日(火)
【会場】池袋 EDGE
【開場 / 開演】17:30 / 18:00
【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別
【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59
【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜
＜咲吾バースデーワンマンライブ『咲吾生誕祭〜ワガママ王子のお遊戯会 2026〜』＞
【日程】2026年7月31日(金)
【会場】渋谷 Spotify O-WEST
【開場 / 開演】17:30 / 18:00
【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別
【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59
【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜
関連リンク
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