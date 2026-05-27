BabyKingdomが6月24日(水)に新アトラクション(22nd maxi single)「ROYAL×FLASH」を発売、それに伴い10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞(読み:いっつまいたーん)を開催する。

10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞は、6月25日(木)高田馬場 CLUB PHASE 公演を皮切りにファ イナルの7月26日(日)OSAKA MUSE公演まで全8公演が行われる。

ポーカーの手札をモチーフに作られた今回の衣装は、10周年という節目の年を迎えるBabyKingdomらしい派 手で豪華な見た目となっている。衣装のみならず、楽曲そしてツアーにも期待が持てそうだ。

また、7月7日(火)には池袋EDGEにて＜2026 七夕ワンマンライブ 『願い星』＞、そして7月31日(金)には渋谷Spotify O-WESTにて＜咲吾バースデーワンマンライブ＜咲吾生誕祭〜ワガママ王子のお遊戯会 2026〜＞も開催決定している。

22nd maxi single「ROYAL×FLASH」

2026年6月24日(水)2type release

＜BabyKingdom 10周年記念 oneman tour『IT’S MY TURN』 2026年＞

6月25日(木)高田馬場 CLUB PHASE

6月28日(日)神戸 太陽と虎

7月4日(土)西川口 Hearts

7月11日(土)富山 SOUL POWER

7月12日(日)金沢 GOLD CREEK

7月18日(土)浜松 FORCE

7月20日(月祝)HOLIDAY NEXT NAGOYA

TOUR FINAL

7月26日(日)OSAKA MUSE 開場・開演時間

平日【開場 / 開演】17:30 / 18:00

土日祝日【開場 / 開演】16:30 / 17:00 チケット情報

【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別

【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59

【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜

＜2026 七夕ワンマンライブ 『願い星』＞

【日程】2026年7月7日(火)

【会場】池袋 EDGE

【開場 / 開演】17:30 / 18:00

【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別

【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59

【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜

＜咲吾バースデーワンマンライブ『咲吾生誕祭〜ワガママ王子のお遊戯会 2026〜』＞

【日程】2026年7月31日(金)

【会場】渋谷 Spotify O-WEST

【開場 / 開演】17:30 / 18:00

【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別

【e+プレオーダー】2026年5月28日(木)12:00 ~ 6月4日(木)23:59

【一般発売】2026年6月15日(月)12:00〜