

SCANDAL（撮影＝takeshi yao）

SCANDALが27日、東急歌舞伎町タワー前 歌舞伎町シネシティ広場・特設会場でフリーライブを開催した。本イベントには約2500人の観客が集まった。

【動画】1週間限定でアーカイブ公開

SCANDAL、歌舞伎町シネシティ広場で行われたフリーライブ

2023年8月21日になんばHatchにて開催された結成17周年記念イベントで「同一メンバーによる最長活動ロックバンド（女性）」としてギネス世界記録に認定・今年の8月で結成20周年を迎えるSCANDALそんなSCANDALが本日New Album『ECHO』をリリースした。

New Album『ECHO』のリリース日となる本日、東急歌舞伎町タワー前 歌舞伎町シネシティ広場・特設会場でフリーライブを開催。1週間前にゲリラ的に解禁となった本イベントには約2500人の観客が集まった。

ライブはNew Album『ECHO』より、先行配信を行ったキラーチューン「Girl is Ghost」でスタート。ソリッドなカッティングで始まる本楽曲では、テクニカルな演奏で通行人も一気にステージへ注目を集める。続いて、代表曲である「テイクミーアウト」で畳み掛けて観客を煽ると、歌舞伎町に集まった観客が一体となって体を動かし、開始早々ボルテージは最高潮に達する。

MCではNew Album『ECHO』とかけて、「ECHOだけに、新宿中に私たちの音楽を響かせましょう」と意気込み、「今年の8月で結成20周年を迎えますが、今日のフリーライブきっかけでも構わないので、私たちの仲間”SCANDAL MANIA”になっていただけたらと思います」と呼びかけた。

続けて、New Album『ECHO』の収録曲「SPOTLIGHT」を初披露。懐かしさも感じるSCANDALの王道サウンドで、結成20周年を目前にアップデートされた歪んだギターと骨太なリズムにキャッチーなメロディーが乗った本楽曲。演奏が始まると、歌舞伎町のネオンの中でスポットライトに照らされたSCANDALをエモーショナルに映し出した。

そして、最後はライブの定番曲でもある「瞬間センチメンタル」で会場を一つにして大団円で終幕した。

なお、本イベントの模様はYouTube Liveも行われており、1週間限定でアーカイブも公開される。

SCANDAL歌舞伎町ライブ セットリスト

M1, Girl is GhostM2, テイクミーアウトM3, SPOTLIGHTM4, 瞬間センチメンタル