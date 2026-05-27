柴本康平氏登壇、6月10日14時半・無料30分！ カゴヤ・ジャパン「クラウド化したいけど進まない…アンケートから見えた3つの理由と、失敗しない解決策」

記事ポイント クラウド移行が進まない「コスト・人材不足・現状維持」の3つの課題を解説する無料オンラインセミナーが2026年6月10日（水）に開催されます所要時間は30分で、Microsoft Teamsを使って受講できます参加者には当日の解説資料プレゼントと個別相談（希望者限定・無料）の機会が提供されます クラウド移行が進まない「コスト・人材不足・現状維持」の3つの課題を解説する無料オンラインセミナーが2026年6月10日（水）に開催されます所要時間は30分で、Microsoft Teamsを使って受講できます参加者には当日の解説資料プレゼントと個別相談（希望者限定・無料）の機会が提供されます

クラウド移行を検討しながらも具体的な行動に踏み出せていないITインフラ担当者・情報システム担当者向けのオンラインセミナーが2026年6月10日（水）に開催されます。

カゴヤ・ジャパンが主催し、参加費は無料、所要時間は30分です。

カゴヤ・ジャパン「クラウド化したいけど進まない…アンケートから見えた3つの理由と、失敗しない解決策」





イベント名：クラウド化したいけど進まない…アンケートから見えた3つの理由と、失敗しない解決策開催日時：2026年6月10日（水）14:30〜15:00開催場所：オンライン（Microsoft Teams）参加費：無料（事前登録制）主催：カゴヤ・ジャパン株式会社

カゴヤ・ジャパンが実施したアンケートでは、クラウド移行が進まない主な要因として「コストへの不安」「人材不足（属人化）」「現状維持による足踏み」の3点が挙げられています。

本セミナーでは、これら3つの観点から自社が直面するボトルネックを可視化する方法が示されます。

少人数体制の情報システム部門でも実践できるクラウド移行の考え方と進め方が30分で解説されます。

単なる理論的な説明にとどまらず、現場での運用実績を踏まえた段階的な移行プランが示される内容となっています。

セミナーで扱う課題と解決アプローチ





予算を圧迫しないためのコスト構造の捉え方や、属人化による運用負荷を減らすための具体的な解消方法が解説対象に含まれます。

また、リスクを最小限に抑えるハイブリッド構成による段階的移行の現実的なプランも提示されます。

導入前の設計・移行フェーズから運用開始後までを見据えた外部リソースの活用方法も扱われます。

「まず何から着手すべきか」が一覧で確認できる実践的なステップが示されるため、具体的な行動の優先順位が整理できる構成となっています。

登壇者





登壇するのはカゴヤ・ジャパンセールスグループの柴本 康平氏です。

クラウド・インフラ導入支援に従事し、多くの企業のクラウド移行を支援してきた実績をもとに、現場の実務に即したクラウド活用の進め方が解説されます。

参加対象と参加特典

クラウド移行を検討しているITインフラ担当者・情報システム担当者が主な対象です。

オンプレミス環境からの移行リスクを抑えたい方、少人数・兼務体制でインフラ運用のリソース不足に課題を抱えている方にも対応した内容となっています。

参加者にはセミナー当日の解説資料が提供されます。

また、希望者を対象とした自社環境に応じた個別相談が無料で設けられています（事前申込制）。

カゴヤ・ジャパンのアンケート分析をベースに、コスト・人材・移行リスクという実務上の3つの壁を30分で体系的に整理するプログラムです。

事前登録制・参加無料で、Microsoft Teamsを通じて受講できます。

カゴヤ・ジャパン「クラウド化したいけど進まない…アンケートから見えた3つの理由と、失敗しない解決策」の紹介でした。

よくある質問

Q. カゴヤ・ジャパンはどのようなサービスを展開している会社ですか？

A. 1983年設立のカゴヤ・ジャパンは、国内自社データセンターを基盤にレンタルサーバー・クラウド・VPSなどのサービスを展開しています。

プライベートクラウドの「KAGOYA FLEX」、VPSの「KAGOYA CLOUD VPS」、メールサービスの「KAGOYA MAIL」、レンタルサーバーの「KAGOYA Internet Routing」などのラインナップがあり、中小企業向けから官公庁向けの高セキュリティ対応プランまで幅広いサービスが提供されています。

Q. セミナー当日に参加できなかった場合、資料は後日受け取れますか？

A. ソースには事後配布に関する記載がなく、配布条件は主催者であるカゴヤ・ジャパンから案内されます。

参加特典として明記されているのはセミナー当日の解説資料のみです。

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