齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。

5月25日（月）の放送では、ヒコロヒーにとって思い入れのあるゲストが登場した。

【映像】ヒコロヒー、初対面で金を貸してくれた元国民的アイドルを告白「ずっと可愛い」

そのゲストとは、ヒコロヒーが昔からの大ファンである矢口真里。別室で待機していた矢口の姿が画面に映し出されると、スタジオの齊藤は「矢口さんだ！」と声を上げ、ヒコロヒーも「矢口さん、ずっと可愛いな」と満面の笑みで目を細めた。

今回はそんな矢口と、彼女と6年半にわたり番組で共演していた岡野陽一がスタジオに登場。ヒコロヒーは、「借金まみれだった時、ワシを救ってくれたお2人」と紹介した。

なんと2021年に自身のYouTubeチャンネル「歌舞伎町の女チャンネル」の企画で、初対面にして矢口から本当に金を借りたことがあるという。

「『ワシが人から金借りたい』って言ったら、岡野さんが『いい人がいるよ』って言って、矢口さんを紹介してくれて。ワシも矢口さん大好きだから、『ファンなんです。金貸してください』って」と、当時の暴挙を振り返ったヒコロヒー。

岡野も「あれが初対面（笑）。激ヤバよ。それで本当に貸すんですよ」と当時の異常な展開を証言する。

突然の申し込みだったにもかかわらず、なんと矢口はすんなり快諾したそうで、「（ヒコロヒーが）写真集の話とかしてくれて、本当にファンの方なんだって思った時に、ファンの人って裏切らないじゃないですか。それで『大丈夫だ』って思って貸した」と、信頼ゆえの行動だったと振り返った。

一方で、「それ以降DMとかでメッチャ来ます。『お金貸してください』って」と、思わぬ二次被害も報告した。動画を見た視聴者が「あいつなら誰にでも貸す」と勘違いし、矢口のもとへ借金の申し込みが殺到するようになってしまったという。

それを聞いたヒコロヒーは責任を感じたのか、「この場を借りてワシの口から言わせてください…矢口さんは貸してくれます！」とキッパリ宣言。すかさず矢口から「（DMが）来る来る！」とツッコミを入れられていた。