ムニッとやわらか、手首をやさしく支える！長時間作業が快適になるハニカムリストレスト
サンワサプライ株式会社は、ハニカム構造と「ムニッ」とした独特の柔らかさを持つTPE素材でクッション性とやさしいフィット感を実現したリストレスト「TOK-HONEY1シリーズ（Sサイズ）」「TOK-HONEY2シリーズ（Lサイズ）」を6月中旬に発売予定。本製品では、TPE素材＋ハニカム構造が手首の動きに合わせて柔軟に変形し、圧力を効率よく分散する。通気性にも優れているため汗ばむ季節でもベタつかず、汚れたら水洗いで簡単にお手入れができるため常に清潔に保てる。キーボードやマウスのサイズに合わせて選べる2サイズ展開で、毎日のデスクワークをより快適にサポートするリストレストだ。
■手首にフィットするしなやかな素材
TPE素材＋ハニカム構造で心地よいクッション性と手触りを実現したリストレスト。手首を圧迫せずフィットしパソコン作業中の負担を軽減する、ゴムのような弾力と柔軟性を持つやわらか素材だ。
■通気性バツグンなハニカム構造
蜂の巣状に六角形を並べた貫通×ハニカム構造を採用しており、通気性に優れている。長時間使用していても手首がムレにくい構造だ。
■水洗いできるので清潔に使える
汚れたら水で洗えるので、清潔な状態を保てる。
■環境配慮マーク取得製品
製品パッケージが意図的に紙やダンボール・ポリ袋で構成されている製品だ。
■他サイズとの併用もおすすめ
他サイズと組み合わせることで、マウスとキーボードどちらの操作も快適に行える。マウス操作にちょうどいいサイズの「TOK-HONEY1BK（ブラック）」「TOK-HONEY1GY（グレー）」と、キーボード操作にちょうどいいサイズの「TOK-HONEY2BK（ブラック）」「TOK-HONEY2GY（グレー）」をラインアップしている。
■ハニカムリストレスト「TOK-HONEY2BK（Lサイズ・ブラック）」
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■環境配慮マーク取得製品
製品パッケージが意図的に紙やダンボール・ポリ袋で構成されている製品だ。
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