負傷のトッテナムMFは不在…ガーナ代表がW杯予備登録メンバー28名を発表
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたガーナ代表の予備登録メンバー28名が発表された。
4月に就任したカルロス・ケイロス監督は5人のGKを選出。国際サッカー連盟(FIFA)に最終登録リストを提出する6月2日までに、3人へと絞り込まれる予定となっている。
フィールド選手ではキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、FWアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力が順当に選ばれた中、1月に負傷したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)は選外となった。
ガーナは本大会でグループLに入り、イングランド、クロアチア、パナマと戦う。
以下、ガーナ代表の予備登録メンバー
▽GK
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ソロモン・アグバシ(ハーツ・オブ・オーク)
ジョセフ・アナング(セント・パトリックス・アスレティック)
ポール・リベルソン(アヤックス)
▽DF
ジョナス・アジェティー(ボルフスブルク)
ババ・ラーマン(PAOK)
アレクサンデル・ジク(スパルタク・モスクワ)
ギデオン・メンサー(オセール)
アブドゥル・ムミン(ラージョ)
ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)
コジョ・ペプラ・オッポン(ニース)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)
マービン・セナヤ(オセール)
▽MF
オーガスティン・ボアキエ(サンテティエンヌ)
アブドゥル・ファタウ・イサハク(レスター)
エリシャ・オウス(オセール)
トーマス・パーティ(ビジャレアル)
クワシ・シボ(オビエド)
カレブ・イレンキ(ノアシェラン)
▽FW
ジョーダン・アイェウ(レスター)
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
クリストファー・ボンス・バー(アルカディシア)
プリンス・クワベナ・アドゥ(ビクトリア・プルゼニ)
エルネスト・ヌアマ(リヨン)
アントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・C)
ブランドン・トーマス・アサンテ(コベントリー)
イニャキ・ウィリアムス(ビルバオ)
4月に就任したカルロス・ケイロス監督は5人のGKを選出。国際サッカー連盟(FIFA)に最終登録リストを提出する6月2日までに、3人へと絞り込まれる予定となっている。
フィールド選手ではキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、FWアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力が順当に選ばれた中、1月に負傷したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)は選外となった。
以下、ガーナ代表の予備登録メンバー
▽GK
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ソロモン・アグバシ(ハーツ・オブ・オーク)
ジョセフ・アナング(セント・パトリックス・アスレティック)
ポール・リベルソン(アヤックス)
▽DF
ジョナス・アジェティー(ボルフスブルク)
ババ・ラーマン(PAOK)
アレクサンデル・ジク(スパルタク・モスクワ)
ギデオン・メンサー(オセール)
アブドゥル・ムミン(ラージョ)
ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)
コジョ・ペプラ・オッポン(ニース)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)
マービン・セナヤ(オセール)
▽MF
オーガスティン・ボアキエ(サンテティエンヌ)
アブドゥル・ファタウ・イサハク(レスター)
エリシャ・オウス(オセール)
トーマス・パーティ(ビジャレアル)
クワシ・シボ(オビエド)
カレブ・イレンキ(ノアシェラン)
▽FW
ジョーダン・アイェウ(レスター)
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
クリストファー・ボンス・バー(アルカディシア)
プリンス・クワベナ・アドゥ(ビクトリア・プルゼニ)
エルネスト・ヌアマ(リヨン)
アントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・C)
ブランドン・トーマス・アサンテ(コベントリー)
イニャキ・ウィリアムス(ビルバオ)