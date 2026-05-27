【マウント義姉はお下がりNG！】まさか格下の義妹に？つい口から出た本音＜第19話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第19話 よりにもよって【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんからすれば、自分より格下だと思っていた相手から恩を受けるだなんて、きっとプライドが許さなかったことでしょう。そもそも人を上下で見ることがおかしな話ですし、状況的にもそんなことを言っている場合ではないのですが……「よりにもよって」という言葉にアヤさんの負の感情のすべてが詰まっていますよね。スバルさんが離婚を決めたのは、このときの発言が決定打だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第19話 よりにもよって【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんからすれば、自分より格下だと思っていた相手から恩を受けるだなんて、きっとプライドが許さなかったことでしょう。そもそも人を上下で見ることがおかしな話ですし、状況的にもそんなことを言っている場合ではないのですが……「よりにもよって」という言葉にアヤさんの負の感情のすべてが詰まっていますよね。スバルさんが離婚を決めたのは、このときの発言が決定打だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子