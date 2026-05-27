「今度はジョー・ライアンが“被害者”だ」ツインズ右腕も啞然…村上宗隆の圧巻弾に現地メディアが脱帽「ムラカミには通用しなかった」

本塁打を量産する村上を現地メディアも称賛した(C)Getty Images

またも背番号5がそのバットで本拠地のスタンドを沸かせた。

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月26日のツインズ戦の第4打席で、今季第19号アーチを記録した。試合終盤、0-2のスコアで迎えた8回裏の攻撃で、同点に追いつく値千金の2点本塁打に観客は熱狂。村上の長打力は現時点において、まさにホワイトソックスの大きな武器になっている。

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延長までもつれたこのゲームはツインズが5-3で勝利を飾った。しかし前日に続き、村上がホームファンの前で強烈なインパクトを残している。そして、ア・リーグのトップに立つ19号を試合終了後、現地メディアも速報で伝えた。

スポーツサイト『CLUTCHPOINTS』では、「ホワイトソックスのムネタカ・ムラカミが、またしても圧巻の一発を放った。ツインズ戦で、今度はミネソタの先発ジョー・ライアンが“被害者”となった」などとレポートしている。さらに、「ムラカミは3球目、82マイル（約132キロ）のスイーパーを完璧に捉え、2026年シーズン19号本塁打を右翼席へ叩き込んだ」とバッティングを回想。

ツインズは今季3勝を挙げているライアンが初回から好投を続けていたが、8回裏、ランナー1人を置いて迎えた村上の4打席目で、手痛い一打を浴びることとなった。