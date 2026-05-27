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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【新登場】どれがオススメ？話題の新ファンド「SMTモメンタム」の罠と真実をデータ検証【トレンドランキング全世界・先進国・インド】」を公開した。勢いのある銘柄に集中投資する新ファンド「SMTモメンタム」3本の仕組みや隠されたリスクをデータに基づいて解説し、最適な投資戦略を提示している。



三井住友トラスト・アセットマネジメントから設定される「SMTモメンタム」シリーズは、全世界、先進国、インドを対象とした3種類。人間の感情を完全に排除し、過去6、12、36ヶ月の各期間で勢いのある上位21銘柄を抽出。それらに等金額投資を行い、年4回のリバランスを機械的に実施する点が最大の特徴だ。



過去15年間のシミュレーションでは、先進国株式モデルが年率28.1%という驚異的なリターンを記録した。YOU氏はこの圧倒的な成績について、米国テクノロジー企業への極端な集中が要因であると分析。一方で、AIブームなどが終焉した際に複数銘柄が同時に急落する「モメンタム・クラッシュ」の恐怖や、ルールベース運用ゆえの「ヤバいからすぐ逃げよう」という臨機応変な対応ができない硬直性を明確な弱点として指摘した。



また、インドを対象としたファンドについては、先進国とは対照的に資本財や電力インフラ企業が上位を占めていることに着目。「モディ政権が推進する『メイク・イン・インディア』に伴う国内インフラ投資のサイクルが炙り出されている」と解説する。しかし、新興国特有の価格変動率の高さに加え、非居住者への売却益課税がダイレクトに基準価額を押し下げる要因になるなど、インド特有の制度的摩擦にも警鐘を鳴らした。



YOU氏は、高いリターンの代償として強烈な価格変動を伴う同ファンドを「暴れ馬」と表現。「コアでの長期ガチホは推奨しない」と断言し、「ポートフォリオの土台を固めた上で、全体の5～10%程度のサテライト枠として使う」という賢明な活用法を提案した。どのファンドを選ぶべきかは、投資家自身がどの国の成長ストーリーを信じるかによって決めるのが正解のようだ。