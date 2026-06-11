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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【ユニクロ】夏のインナー問題、この3枚で終わりです。」と題した動画を公開しました。夏のインナー問題である透けや下着見えを解決するユニクロのブラトップ3種を徹底比較し、大人に向けたコーディネート術を提案しています。



動画では、ゆかりんさんが多数のラインナップから激推しする3種類をピックアップ。1つ目は、最もベーシックで使いやすい「エアリズムコットンブラチューブトップ」です。胸元のラインが真っ直ぐなため、「下着見えせずにお洋服と合わせて自然にファッションとして使える」と絶賛。透け感のあるメッシュトップスと合わせる際にも活躍するアイテムだといいます。



2つ目は、見せる前提で着られる「リブブラトップ / アメリカンスリーブ」。リブ素材で洋服感があり、シャツやジャケットのインナーとして見せても「全くユニクロ感ない」と高見え効果を強調しました。3つ目は、機能性重視の「エアリズムブラキャミソール」。肌色に近いナチュラルを選ぶことで、白いブラウスでも「ほぼ透けてない」と実証し、「ダサくてもいいから透けさせたくない！」という日に重宝すると語っています。



後半では、それぞれのブラトップを活用した具体的なコーディネートも披露。用途に合わせてインナーを使い分けるアイデアは、大人の夏の装いをより快適で洗練されたものにしてくれそうです。買い物の計画を立てる際に、参考にしてみてはいかがでしょうか。