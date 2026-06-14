【ファミマのインナー】買ってみたら、、「2枚目も追加購入する」その理由とは？

SNSで話題になっていて、以前から気になっていた【ファミリーマート】の「コンビニエンスウェア」。今回は「リラックスショーツ」と「ブラウェア」を実際に購入してみました。やわらかな肌あたりとラクな着け心地に感動し、“一軍インナー” としてヘビロテしたくなるお気に入りに！ 実際に使って感じた魅力をレポートします。

関東限定販売！ ファミマの新作ショーツをチェック

【ファミリーマート】「リラックスショーツ」\990（税込）

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場した新商品「リラックスショーツ」。関東地方限定の発売です。今回は、身長168cmの筆者がLサイズ・ブラックを購入しました。竹由来の「バンブーレーヨン」を採用しているとのことで、生地はしっとりとなめらかな触り心地。ほどよくツヤのある素材感で、シンプルながら上品な印象もあります。

バックのロゴが可愛い！

ウエスト後ろ部分には「Convenience Wear」のロゴが入っていて、さりげないアクセントになっています。スポーティすぎないデザインなので、幅広い世代が取り入れやすそうな印象です。

肌あたりなめらか！ 汗をかいてもサラッと快適

実際にはいてみると、肌あたりがとにかくなめらかでびっくり！ やさしく包み込まれるようなはき心地で、長時間はいていてもストレスを感じにくい印象でした。クロッチ部分にはオーガニックコットンが使われているそうで、直接触れる部分にも安心感あり。ウォーキングへ行ってみたところ、生地がよく伸びて動きやすく、汗をかいてもサラッとしていて不快感はほとんど気になりませんでした。

アーモンド × バイオレットの配色が新鮮

【ファミリーマート】「ブラウェア」\2,290（税込）

アーモンドカラーの深みのあるベージュに、バイオレットを効かせた配色デザインが可愛い！ 普段の洋服だとなかなか選ばない組み合わせでも、下着だからこそ遊び心を取り入れるのもいいですよね。インナーとしてはもちろん、ちらっと見えたときもおしゃれに見えそうなカラーリングに惹かれました。

カップ一体型 ＆ 縫い目なしがうれしい！

カップ付きの一体型デザインなので、これ1枚でサッと着られるのがラクなポイント。カップがズレにくく、洗濯時に取り外す手間がないのもうれしいところです。さらに、金具がなく、肌面に縫い目もない仕様で、見た目からもストレスの少なそうなつくりが印象的でした。

ラクな着け心地で快適！ 汗ばむ季節にも活躍しそう◎

実際に着てみると、やわらかくなめらかな肌あたりで、とにかく着け心地がラク！ 締め付け感がなく、ずっと着けていたくなるような心地よさ。カップの位置が安定していて、バストを包み込んでくれている感じも気に入りました。シームレスカップでラインが響きにくいので、薄手の短丈トップスを合わせる時にも重宝します。このままウォーキングへ行ってみたところ、不快感ゼロ。汗ばむ季節のインナーとしても頼りになりそうです。

正直、「コンビニのインナーってどうなんだろう？」と思っていたのですが、実際に使ってみると着心地のよさに感動。ショーツもブラも、やわらかな肌あたりとラクなフィット感が心地よく、我がインナーのスタメンに決定！ 毎日使いたくなるほど気に入ったので、2枚目を追加購入したいと思っています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。