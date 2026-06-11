「地方のイオンモールにいそうな服装が嫌い」投稿が炎上…なぜ他人の格好を“採点”したくなるのか

「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう恰好の人本当に嫌い」というSNS投稿が話題となっている。具体的な服装を指して、見ず知らずの人を「嫌い」と断じる内容に、共感よりもむしろ反発の声が広がった。

【画像】派手な色のパーカーを着たパーカーおじさん

なぜ、たった一つの服装評がここまで注目を集めるのか。背景には、ただのファッション論ではなく、実は生活圏や年齢、家族像、地域イメージへのまなざしが重なってしまうSNS特有の構造がある。

なぜ「服装いじり」は反発を招くのか

まず話題の投稿において前提となるのが、「イオンモール」という場所が、多くの地域で日常生活の拠点になっているということだ。買い物をする人、子どもを連れて歩く家族、映画を見る若者、食事をする高齢者、仕事帰りに立ち寄る人。

そこには「おしゃれを見せに行く場」だけではない、生活そのものがある。

だからこそ、そこで見かける服装を一括りにして笑ったり嫌悪したりすると、単なるファッション批評では済まなくなる。誰かの休日、誰かの家族時間、誰かの暮らし方までまとめて見下しているように受け取られやすい。

似たような現象として、かつて「パーカーおじさん」という言葉も話題になった。一定の年齢を超えた男性がパーカーを着ることを揶揄するような言説に対し、SNS上では「好きな服を着て何が悪いのか」「清潔で場に合っていれば十分ではないか」という反論の声が相次いだ。

今回の投稿にも通じるのは、服装そのものよりも、他人の見た目を勝手に採点し、そこに年齢や属性への偏見を重ねることへの違和感である。

では、なぜ人は他人の服装にケチをつけたがるのか。一つには、服装が「自分は何者か」を示すわかりやすい記号だからだ。人は無意識のうちに、相手の服から職業、年齢、生活水準、価値観を想像してしまう。もちろん、その想像はしばしば外れる。

けれどSNSでは、そうした雑な印象論ほど短く、強く、拡散されやすい。「こういう人、いるよね」という言い方は、見る側の記憶を刺激しやすい一方で、実在する誰かを乱暴に分類する危うさを持っている。

もう一つは、他人を下げることで自分の感性を上に置きたいという心理だ。ファッションは本来、自由で楽しいものだが、同時に「わかっている人」と「わかっていない人」を分ける道具にもなりやすい。特定の服装を笑うことで、自分はその集団とは違う、自分は洗練されている、と確認したくなる。

しかし、その優越感はとても脆い。誰かの服を笑った瞬間、自分もまた別の誰かから笑われる側に回るかもしれないからだ。

たった一言が“見下し”に見えてしまう理由

特にSNSでは、投稿者が想定していなかった相手にまで言葉が届く。身内の冗談のつもりでも、同じような服を着ている人、その家族、地域で暮らす人、商業施設で働く人にとっては、自分たちの日常を雑に扱われたように感じられる。

今回のような投稿が反発を招くのは、服装への好き嫌いを述べたからだけではない。「地方」「田舎」「イオンモール」といった言葉が重なることで、特定の生活圏全体への見下しに見えてしまうからである。

もちろん、服装について語ること自体が悪いわけではない。ファッションには好みがあり、似合う・似合わない、清潔感、TPOといった話題もある。ただし、批評と侮蔑は違う。

「この組み合わせはこうすると良くなる」という提案と、「こういう格好の人が嫌い」という断定では、受け手に与える印象がまったく異なる。前者は服装を見ているが、後者は人を見下しているように響く。

イオンモールのような商業施設は、地域の多様な人が自然に集まる場所である。だからこそ、そこにいる人たちの服装も多様で当たり前だ。流行を意識した人もいれば、動きやすさを優先する人もいる。

子ども連れで荷物が多い人、長時間歩くために楽な靴を選ぶ人、買い物のついでに立ち寄った人もいる。服装の背景には、それぞれの事情がある。その事情を知らないまま、外見だけで人を判断することは、想像以上に乱暴な行為になりうる。

今回の議論が示しているのは、社会が以前よりも「見た目いじり」に敏感になっているということでもある。年齢、性別、地域、体型、収入、家庭環境。服装へのからかいは、しばしばこうした属性への偏見と結びつく。だから、たとえ軽い一言のつもりでも、多くの人が「それは笑っていい話なのか」と立ち止まるようになった。

イオンモールは誰かの日常が集まる場所

他人の服装に違和感を覚えることは誰にでもある。けれど、その違和感をそのまま公開の場に投げる必要があるかは別問題だ。自分の好みを語る自由はある。

しかし、誰かの日常をまとめて傷つける自由まではない。服装はその人のすべてではないし、休日のショッピングモールにいる人は、誰かの審査を受けるためにそこにいるわけでもない。

「何を着るか」は、その人の生活と気分と都合の問題である。清潔で、周囲に迷惑をかけず、その場に大きく反していないなら、本来それで十分だ。SNSで他人の服装を笑う前に、その人にも生活があり、家族があり、ただ穏やかに休日を過ごしているだけかもしれないと想像したい。

今回の騒動は、ファッションの問題というより、他人の日常にどれだけ敬意を払えるかを問う出来事だったのではないか。

取材・文／集英社オンライン編集部