「猫のお尻の穴みたい…!!」味わい深いお顔のにゃんこに一目惚れ。“仙人顔”なのに中身は甘えん坊で愛くるしい
【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.204】
まるで、猫のお尻の穴みたい…！飼い主さん（@mkmk_1019x）は、愛猫もけもけくん（通称：もけちゃん）の味わいあるお顔をそう表現し、愛でています。
もけちゃんは、エキゾチックロングヘア。不定期で、猫専用のライブ配信アプリ「nekochan」のライバーとして活躍しています。
◆ブリーダーサイトで一目惚れした“仙人のような猫“
2022年の秋、猫と暮らしたいと思っていた飼い主さん夫妻は子猫のブリーダーサイトで、もけちゃんと出会いました。パパさんが一目惚れしたことから、もけちゃんは家族の一員になったのです。
>飼い主さん自身は、猫と暮らすのが初めてでした。お迎えした日のことは今でも鮮明に思い出せるほど、心に残っていると言います。
味わい深いお顔が“猫のお尻”みたい…と思ったのは、撮影した写真を見ていた時でした。
「なんとなく、そう見えるなぁと思って笑ってしまいました」
◆貫禄ある見た目からは想像できない甘えん坊
どこか、仙人のような貫禄あるオーラも持っているもけちゃん。しかし、実は甘えん坊でかまってちゃんな性格です。
家族のストーキングは、日常茶飯事。気づくと後ろにちょこんといることもあるのだとか。飼い主さんは猫らしいその甘え方を、とてもかわいく思っています。
「目をギンギンに開いて、こちらを見つめている時もあるんです（笑）」
ところが、飼い主さんにはちょっぴり悲しいことが…。なんと、もけちゃんはママさんである飼い主さんとパパさんへの態度に違いがあるのです。
猫は女性を好むことも多いものですが、もけちゃんはパパさんのことが大好き。気づけば、パパさんのそばでリラックスしている姿を見るたび、飼い主さんの中では嫉妬心が募っていきます。
◆愛猫という存在が“寂しさ”を解消してくれた
「鼻ぺちゃ族で涙やけが酷いので、毎朝かかさず、おめめ周りの掃除をするのがルーティンです」
そう話す飼い主さんは一緒に過ごす中で、もけちゃんのかわいい仕草にたくさんのキュンをもらってきました。ある日には、かくれんぼ初心者すぎる“バレバレの隠れ姿”にクスっとしたよう。
キッチンワゴンに移動するかと思いきや、手が届かず諦める姿にも笑いを貰いました。
もけちゃんと暮らすようになったことで、飼い主さんは寂しさを感じなくなったのだそう。猫という存在がいてくれることは、心の支えにも繋がっています。
唯一無二の個性を持つ、もけちゃん。これからもマイペースな姿をたくさん見せながら、家族との毎日を楽しんでね。
＜取材・文／愛玩動物飼養管理士・古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291
まるで、猫のお尻の穴みたい…！飼い主さん（@mkmk_1019x）は、愛猫もけもけくん（通称：もけちゃん）の味わいあるお顔をそう表現し、愛でています。
もけちゃんは、エキゾチックロングヘア。不定期で、猫専用のライブ配信アプリ「nekochan」のライバーとして活躍しています。
◆ブリーダーサイトで一目惚れした“仙人のような猫“
>飼い主さん自身は、猫と暮らすのが初めてでした。お迎えした日のことは今でも鮮明に思い出せるほど、心に残っていると言います。
味わい深いお顔が“猫のお尻”みたい…と思ったのは、撮影した写真を見ていた時でした。
「なんとなく、そう見えるなぁと思って笑ってしまいました」
◆貫禄ある見た目からは想像できない甘えん坊
どこか、仙人のような貫禄あるオーラも持っているもけちゃん。しかし、実は甘えん坊でかまってちゃんな性格です。
家族のストーキングは、日常茶飯事。気づくと後ろにちょこんといることもあるのだとか。飼い主さんは猫らしいその甘え方を、とてもかわいく思っています。
「目をギンギンに開いて、こちらを見つめている時もあるんです（笑）」
ところが、飼い主さんにはちょっぴり悲しいことが…。なんと、もけちゃんはママさんである飼い主さんとパパさんへの態度に違いがあるのです。
猫は女性を好むことも多いものですが、もけちゃんはパパさんのことが大好き。気づけば、パパさんのそばでリラックスしている姿を見るたび、飼い主さんの中では嫉妬心が募っていきます。
◆愛猫という存在が“寂しさ”を解消してくれた
「鼻ぺちゃ族で涙やけが酷いので、毎朝かかさず、おめめ周りの掃除をするのがルーティンです」
そう話す飼い主さんは一緒に過ごす中で、もけちゃんのかわいい仕草にたくさんのキュンをもらってきました。ある日には、かくれんぼ初心者すぎる“バレバレの隠れ姿”にクスっとしたよう。
キッチンワゴンに移動するかと思いきや、手が届かず諦める姿にも笑いを貰いました。
もけちゃんと暮らすようになったことで、飼い主さんは寂しさを感じなくなったのだそう。猫という存在がいてくれることは、心の支えにも繋がっています。
唯一無二の個性を持つ、もけちゃん。これからもマイペースな姿をたくさん見せながら、家族との毎日を楽しんでね。
＜取材・文／愛玩動物飼養管理士・古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291