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【ビフォーアフター】ファッションに「興味がなかった」夫がオシャレになった記録

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「スタイリストの夫が48歳からオシャレになった！40-50代からもでオシャレは遅くない！」と題した動画を公開しました。動画では、スタイリストの黒田茜さんが自身の夫をモデルに、40～50代からでもファッションを楽しむための洋服の選び方とその変化を解説しています。



黒田さんは「何歳からでもオシャレを始めるのは遅くない」と語り、ファッションに全く興味がなかったという夫のビフォーアフター写真を公開しました。夫は48歳で黒田さんと結婚して以降、自身に似合う服へとアップデートを重ねてきたといいます。



デニムスタイルでは、サイズが大きく丈の長いジーンズをはいていた夫に対し、ダメージの少ない細身のジーンズを提案。黒田さんは「ある程度の大人世代がジーパンをきれいめカジュアルにはこうと思うと、ダメージが少ないものでサイズ感はぴったりめにはいたほうが断然素敵に見える」と解説しています。



休日スタイルでは、薄手のパーカーからしっかりとした素材のジャケットスタイルに変更。「上に羽織るものって面積大きいし個性が出る部分」とし、年齢に見合ったアイテムを選ぶ重要性を強調しました。仕事スタイルでも、サイズの合わないスーツから、TPOに合わせたジャケパンスタイルや、無地・小紋柄といったネクタイのフォーマル度による選び方を指南しています。



服を変えたことで、夫は周囲から褒められるようになり、服を通じたコミュニケーションが生まれたといいます。さらに、予定に合わせて服を選んだり、他人の服装にも興味を持つようになったりと、内面にも大きな変化が現れました。



黒田さんが「ささいな楽しみが増える」と語るように、日々のコーディネートを見直すことが、生活をより豊かにするきっかけになりそうです。大人のファッションに迷っている方は、服選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。