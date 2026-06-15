この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【浮気調査】「もう寝た？」深夜のスマホゲームから始まった妻の裏切り…探偵が暴いた密会の全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「PIO探偵事務所」が、『【浮気調査】怪しい通話履歴…深夜の密通｜PIO探偵事務所』と題した動画を公開した。動画では、深夜のスマホゲームを通じて見知らぬ男性と密会を重ねていた妻の浮気調査の全貌と、事実を知った夫の苦悩、そしてその後の結末までが生々しく描かれている。



依頼者の夫（44歳）によると、妻（38歳）は2年ほど前からコミュニケーション重視のスマホゲームに熱中するようになったという。ある夜、寝落ちした妻のスマホ画面を夫が偶然目にしたところ、「もう寝た？」という不審なメッセージを発見。さらに音声通話アプリ「Discord」を確認すると、ゲーム仲間とみられる人物と週2～3回、長いときには2時間にも及ぶ通話履歴が残されていた。この事実に見過ごせないと感じた夫は、探偵に調査を依頼する。



後日、探偵による尾行調査が行われた。休日の昼下がり、妻は自宅を出て電車を乗り継ぎ、見知らぬ住宅街のマンションへと向かう。中に入ってから1時間後、20代と見られる男性と一緒に姿を現した妻は、肩を組むなど非常に親密な様子で近所を歩き、コンビニで買い物を済ませて再びマンションへ戻っていった。約3時間の滞在後、妻は一人で帰路についた。探偵の調査により、妻は週に1回の頻度でこの男性のマンションを訪れていることが判明する。



報告書と決定的な証拠映像を確認した夫は、「腹立たしいですね」と苦渋の表情を浮かべた。「僕だけじゃなくてね、息子のことも考えてちょっと許せないなという気持ち」と静かな怒りを滲ませ、離婚を視野に入れた話し合いへの覚悟を語った。



それから5ヶ月後、夫から探偵事務所に事後報告の電話が入る。証拠を突きつけたことで妻は激しく動揺したものの、最終的に離婚が成立。息子が父親との生活を望んだため、無事に親権も獲得できたという。現在は妻と相手の男性に対して慰謝料を請求中とのことだ。オンラインゲームをきっかけに発覚した裏切りであったが、真実と向き合い、家族の未来のために毅然とした対応をとった夫の力強い決断が印象に残る動画となっている。