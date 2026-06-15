タレントのビートたけし（７９）が１４日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、高級老人ホーームを見学していたことを告白。自身の死生観も明かす一幕があった。この日の番組では、超高齢者社会となる中、住居の貸し渋りが起こるなど高齢者の住居問題が数多く起こっていることを特集。そんな番組の最後で「老人ホームを、この間、ちょっと見に行ったんだけど、本当、カネが高いんだよね」