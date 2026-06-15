もはや名物のゴミ拾い…韓国紙は驚きの反応サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を戦い、オランダと2-2で引き分けた。熱狂に包まれた会場では試合後、今大会も日本サポーターがごみ拾い。この行動に韓国メディアが驚きの声を上げている。日本のサポーターの行動をFIFAが公式Xに「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」