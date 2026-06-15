意外と「後ろ姿」の方が重要！？【40・50代】がカットでシャレる♡「くびれウルフ」

自分では見えない後ろ姿は、思いのほか重く見えやすいもの。そこでおすすめなのが、シルエットにメリハリをつけた「くびれウルフ」です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、カットの工夫で後ろ姿を今っぽく演出しながら、若見えも狙えそうなくびれウルフをご紹介します。

大人可愛いひし形ウルフボブ

肩ラインでくるんとハネる、大人可愛いくびれウルフ。トップはふんわりとしたひし形シルエットに整えて、美しいくびれを強調しています。以前いれたハイライトをあえてそのまま残しつつ、艶やかなブラウンを重ねています。ハイライトの派手さが自然に抑えられ、大人にふさわしいこなれ感漂うスタイルに。

洗練されたくすみブラウンのウルフロブ

カットと動きでメリハリをつけたウルフロブです。ベースの髪はたっぷりと削いで、軽やかな外ハネに仕上げています。トップは首元でグッと内側へ収まるように。カラーはまろやかなくすみブラウンをチョイス。赤みをしっかりと抑えているため、落ち着いたトーンながらも洗練された印象が漂います。

柔らかなプチウルフロブ

肩のラインでくびれを作る柔らかなプチウルフロブです。トップはコンパクトに内側へおさめつつ、ベースはほんのりくびれさせてから外ハネに整えています。くびれる位置がやや低めに設定されていることで、メリハリが効きすぎず、大人らしい落ち着いた雰囲気を演出しています。

控えめなくびれのプチウルフロブ

くびれを控えめに作ったナチュラルなプチウルフロブ。トップは自然に内へ流し、ベースはプツッとしたラインを残したまま肩で外ハネにしています。髪色はやや明るめのブラウン。レイヤーや明るめカラーを取り入れつつも、シルエットが自然なので無理し過ぎない大人の魅力が引き立ちます。自然体を好む人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。